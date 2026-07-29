Les sept conseillers fédéraux vont parcourir la Suisse de long en large pour la Fête nationale. Guy Parmelin, Albert Rösti et Martin Pfister auront les programmes les plus chargés.

Les conseillers fédéraux aux quatre coins de la Suisse pour le 1er Août

Les conseillers fédéraux aux quatre coins de la Suisse pour le 1er Août

Du Jura au Tessin, en passant par Vaud

ATS Agence télégraphique suisse

Grütli, Vaud, Saint-Gall, Jura, Tessin ou Grisons: à l'occasion de la Fête nationale, les sept conseillères et conseillers fédéraux seront aux quatre coins de la Suisse le 31 juillet et le 1er août. Le président de la Confédération Guy Parmelin fera quatre apparitions.

Le Vaudois commencera les festivités dans son canton, à Renens, le soir du 31 juillet. Le lendemain matin, il participera à un brunch à la ferme à Hildisrieden (LU), avant de se rendre sur la prairie du Grütli (UR) l'après-midi. Il terminera la journée du 1er août à Essertines-sur-Rolle (VD).

Programme bien garni pour Albert Rösti

Quant au chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Albert Rösti, il ne fera pas moins de cinq apparitions publiques. Le 31 juillet, il sera présent à Fehraltorf (ZH) l'après-midi, puis à Val Müstair (GR) le soir. Le lendemain, le Bernois commencera sa journée à Saint-Moritz (GR), avant de la poursuivre dans son canton d'origine, à Sigriswil à midi et l'après-midi, et à Uetendorf le soir.

Le ministre de la défense Martin Pfister a lui aussi un programme chargé. Le soir du 31 juillet, il prononcera un discours à Rorschach (SG). Le lendemain, le Zougois participera aux festivités du 1er août à Baar (ZG) à midi, à Blenio (TI) l'après-midi et à Guarda (GR) le soir.

De son côté, le ministre de justice et police Beat Jans sera présent le soir du 31 juillet à Therwil (BL). Le Bâlois sera le lendemain à midi à Biembach im Emmental (BE), puis l'après-midi et le soir à Genève.

EBS dans son Jura natal

Les trois autres membres du Conseil fédéral feront chacun deux apparitions. La ministre de l'intérieur Elisabeth Baume-Schneider s'exprimera à Lucerne le soir du 31 juillet. Le lendemain, elle participera durant la matinée à un brunch à la ferme dans son canton d'origine, à Boécourt (JU).

Le vice-président de la Confédération Ignazio Cassis ne célébrera la Fête nationale que le 1er août. Le Tessinois sera le matin à un brunch à la ferme à Guin (FR), avant de se rendre le soir à Avenches (VD). De même pour la ministre des finances Karin Keller-Sutter, qui sera présente le matin du 1er août à Kradolf-Schönenberg (TG). L'après-midi, la Saint-Galloise prendra la parole à Mendrisio (TI).