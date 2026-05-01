DE
FR

15'000 étiquettes à modifier
Ikea épinglé pour ses étiquettes jugées trompeuses pour les consommateurs

Une association de consommateurs dénonce les étiquettes de prix d’Ikea, jugées trompeuses. Elle reproche à l’enseigne de mettre en avant les prix réservés aux membres du programme de fidélité.
Publié: 20:40 heures
1/2
Le magasin de meubles Ikea entend adapter 15'000 étiquettes de prix.
Photo: Keystone
RMS_Portrait_AUTOR_249.JPG
Robin Wegmüller

L'association de défense des consommateurs s'en prend au géant suédois de l'ameublement. Elle lui reproche de ne pas indiquer clairement sur les étiquettes de prix Ikea que les «tarifs famille», mis en avant en gros caractères, ne s'appliquent qu'aux membres du programme de fidélité Ikea Family, tandis que le prix normal est indiqué en caractères nettement plus petits et s'avère parfois nettement plus élevé.

Indignée par cette pratique, l'association de défense des consommateurs a annoncé jeudi matin avoir saisi le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Ikea réagit

L'association indique également que des employés auraient signalé que les tarifs «Ikea Family» entraîneraient régulièrement des malentendus en caisse. «Les clients ne remarquent le prix réel qu'en caisse et finissent par payer un supplément de plusieurs centaines de francs. Ce type d'affichage est trompeur et contrevient à la réglementation sur l'affichage des prix», explique Sara Stalder, directrice générale de la Fondation suisse pour la protection des consommateurs (SKS). Elle renvoie à cet égard à l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP). Selon cette dernière, toutes les indications de prix doivent être compréhensibles et sans ambiguïté pour la clientèle.

A lire aussi:
Le G7 d'Evian en juin devient une bombe franco-suisse
Manifestations à Genève
Le G7 d'Evian en juin devient une bombe franco-suisse
La cave Provins s'enfonce dans les chiffres rouges
Proche du surendettement
La cave Provins s'enfonce dans le rouge
Après un mois d'avril particulièrement sec, la pluie fait son retour
Une météo perturbée s’installe
Après un mois d'avril très sec... la pluie fait son retour

Le Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO) est déjà intervenu auprès de l'enseigne suédoise. Comme l'a expliqué Ikea à SRF, l'entreprise reconnaît que cette présentation peut prêter à confusion. C'est pourquoi Ikea Suisse procède actuellement à la modification des étiquettes de prix de 15'000 produits dans dix magasins. Les prix normaux et les prix réservés aux membres doivent désormais être clairement identifiables par tous les clients.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus