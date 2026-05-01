Une association de consommateurs dénonce les étiquettes de prix d’Ikea, jugées trompeuses. Elle reproche à l’enseigne de mettre en avant les prix réservés aux membres du programme de fidélité.

Ikea épinglé pour ses étiquettes jugées trompeuses pour les consommateurs

Ikea épinglé pour ses étiquettes jugées trompeuses pour les consommateurs

Robin Wegmüller

L'association de défense des consommateurs s'en prend au géant suédois de l'ameublement. Elle lui reproche de ne pas indiquer clairement sur les étiquettes de prix Ikea que les «tarifs famille», mis en avant en gros caractères, ne s'appliquent qu'aux membres du programme de fidélité Ikea Family, tandis que le prix normal est indiqué en caractères nettement plus petits et s'avère parfois nettement plus élevé.

Indignée par cette pratique, l'association de défense des consommateurs a annoncé jeudi matin avoir saisi le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Ikea réagit

L'association indique également que des employés auraient signalé que les tarifs «Ikea Family» entraîneraient régulièrement des malentendus en caisse. «Les clients ne remarquent le prix réel qu'en caisse et finissent par payer un supplément de plusieurs centaines de francs. Ce type d'affichage est trompeur et contrevient à la réglementation sur l'affichage des prix», explique Sara Stalder, directrice générale de la Fondation suisse pour la protection des consommateurs (SKS). Elle renvoie à cet égard à l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP). Selon cette dernière, toutes les indications de prix doivent être compréhensibles et sans ambiguïté pour la clientèle.

Le Secrétariat d'Etat à l'Economie (SECO) est déjà intervenu auprès de l'enseigne suédoise. Comme l'a expliqué Ikea à SRF, l'entreprise reconnaît que cette présentation peut prêter à confusion. C'est pourquoi Ikea Suisse procède actuellement à la modification des étiquettes de prix de 15'000 produits dans dix magasins. Les prix normaux et les prix réservés aux membres doivent désormais être clairement identifiables par tous les clients.