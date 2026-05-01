La cave Provins s'enfonce dans les chiffres rouges

La cave valaisanne Provins annonce une perte de 6 millions de francs en 2025, avec un chiffre d'affaires en baisse à 36 millions. Le directeur Michel Charbonnet évoque des mesures urgentes pour éviter le surendettement.

La société valaisanne Provins a essuyé une nouvelle perte de 6 millions de francs lors de son exercice 2025. La cave sédunoise, déjà déficitaire ces dernières années, doit prendre des mesures pour rétablir la situation. Ces résultats financiers, avec également un chiffre d'affaires en légère baisse à environ 36 millions de francs, ont été présentés jeudi soir en assemblée générale des actionnaires.

Dans des interviews accordées à Rhône FM et au Nouvelliste, le directeur général de Provins, Michel Charbonnet, reconnaît que la société se trouve à «la limite du surendettement» et que des mesures doivent être prises.

Réduire les surfaces

Outre une baisse des coûts et des efforts sur les ventes «avec des marges brutes intéressantes», l'entreprise entend réduire les surfaces de vignes et le volume de raisins encavés. Depuis sa reprise en 2020 par la coopérative fenaco, Provins s'est déjà séparé de 270 hectares de production. Désormais, un «pas supplémentaire» doit être fait, explique Michel Charbonnet aux deux médias valaisans.

A partir de la vendange 2027, Provins ne prendra plus les raisins qui sont issus de surfaces dans les zones à bâtir, soit environ 40 hectares. Cette solution d'éliminer les zones à bâtir est «la moins impactante». Ce sont des vignes qui «généralement n'ont pas été renouvelées et grâce auxquelles les propriétaires ont déjà fait une plus-value puisque les terrains ont pris beaucoup de valeur ces dernières années», précise le directeur.

Projet de nouvelle cave arrêté

Cette mesure ne sera peut-être pas nécessaire et Provins pourrait encore réduire les surfaces ces prochaines années. «Peut-être aussi sur certains cépages qui ne sont pas assez rémunérateurs», relève Michel Charbonnet.

Parmi les autres mesures évoquées par le responsable, le projet de nouvelle cave à Sion est «stoppé». La société souhaite aussi une révision des contrats des vignerons professionnels, qui représentent 48% de l'approvisionnement de Provins.

Ceux-ci recevront «un prix plus bas», annonce Michel Charbonnet. Et d'expliquer que Provins paie actuellement davantage que ses concurrents et que cette situation n'est «plus tenable».