Le vin suisse dans toute sa splendeur

Et si le vin suisse ressemblait à son pays? Il serait discret, soigné jusqu’aux moindres détails et souvent sous-estimé. Voici quatre régions qui prouvent que la retenue, ça peut être spectaculaire!

1/11 Le lac de Zurich a un effet régulateur sur la température, il rafraîchit en été et empêche les gelées au printemps. Idéal pour le cépage Räuschling. Photo: Tobias Gysi

Article rémunéré, présenté par Mondovino.

La Suisse est un petit pays, mais ses vins sont grands et aussi variés que ses paysages, du Jura aux Alpes, en passant par le plateau. C’est ce que démontrent brillamment quatre régions très différentes: le vignoble Zurichois, la seigneurie grisonne, le Valais et Schaffhouse. Chacune a sa signature, ses cépages, ses traditions et ses styles de vinification. Ensemble, elles forment un fascinant kaléidoscope de la culture viticole helvétique.

Zurich et la renaissance du Räuschling

Le canton de Zurich compte parmi les plus anciennes régions viticoles de Suisse, mais reste pourtant un secret bien gardé. Les Romains plantaient déjà des vignes autour du lac de Zurich et sur les coteaux de la vallée de la Limmat. Aujourd’hui, c’est la diversité des terroirs qui fait la richesse du vignoble zurichois. De la «Goldküste» au nord du lac jusqu’au Weinland zurichois, les microclimats varient fortement. Le lac régule les températures, protège contre les gelées tardives et, allié aux sols calcaires et à une longue période de maturation, donne des vins fins et élégants. Riesling-Sylvaner désaltérants (aussi appelés Müller-Thurgau), Pinot noir fruités, vins nature audacieux ou assemblages originaux: les vignerons zurichois regardent vers l’avenir. Mais pour vraiment comprendre ce canton viticole, il faut découvrir un cépage presque oublié: le Räuschling. Ce cépage autochtone, quasi exclusif au lac de Zurich, a longtemps semblé démodé. Aujourd’hui, il revient en force dans les meilleurs terroirs, vinifié avec passion et savoir-faire.

Le Nuancé Zürichsee AOC Räuschling, Schwarzenbach Weinbau, CHF 21.95



Un vin de caractère qui séduit au nez avec des arômes d’agrumes, de pomme verte et une touche fumée. En bouche, il est sec, vif, doté d’une acidité précise et d’une finale légèrement saline. Un vin élégant, idéal avec des filets de perche croustillants, un beurre citronné et des pommes nature. Zürichsee AOC Räuschling, Schwarzenbach Weinbau, CHF 21.95



Un vin de caractère qui séduit au nez avec des arômes d’agrumes, de pomme verte et une touche fumée. En bouche, il est sec, vif, doté d’une acidité précise et d’une finale légèrement saline. Un vin élégant, idéal avec des filets de perche croustillants, un beurre citronné et des pommes nature. Commandez-le maintenant

La seigneurie grisonne: la Bourgogne de la Suisse

À l’est, là où le Rhin serpente à travers une vallée encaissée, se niche la seigneurie grisonne. Une des plus petites mais aussi des plus impressionnantes régions viticoles du pays. Dans les communes de Fläsch, Maienfeld, Jenins et Malans règne un microclimat digne des plus beaux rêves bourguignons. Les coteaux orientés au sud, les vallées abritées et les sols schisteux riches en calcaire offrent des conditions idéales au Pinot noir. Ce qui distingue les vins de la région, c’est leur élégance. Contrairement aux zones plus chaudes, la fraîcheur y est préservée. Les vins sont clairs, subtils, mais profonds. Des reflets fidèles du terroir et d’une vinification respectueuse.

Le Noble Graubünden AOC Pinot Noir Fläsch, Christian Hermann, CHF 31.50



Un grand Pinot, d’abord discret au nez, puis s’ouvrant sur des notes de groseille, de cerise et d’épices délicates. En bouche: soyeux, structuré, avec une acidité tendue et des tanins fins. Élégant, pur et plein de finesse. À déguster absolument avec des capuns. Graubünden AOC Pinot Noir Fläsch, Christian Hermann, CHF 31.50



Un grand Pinot, d’abord discret au nez, puis s’ouvrant sur des notes de groseille, de cerise et d’épices délicates. En bouche: soyeux, structuré, avec une acidité tendue et des tanins fins. Élégant, pur et plein de finesse. À déguster absolument avec des capuns. Commandez-le maintenant

Le Valais: force alpine et trésors autochtones

Le Valais est incontestablement le canton viticole le plus diversifié de Suisse. Dans cette large vallée bordée de sommets à plus de 4000 mètres, on cultive plus de 60 cépages sur plus de 5000 hectares. Certains sont uniques en Suisse, voire au monde. Aucune autre région ne réunit sur un si petit territoire autant de contrastes d’altitude, d’exposition et de microclimats. Du Bas-Valais au climat presque méditerranéen jusqu’aux pentes escarpées de Visperterminen, les conditions sont extrêmes. Le plus impressionnant: la richesse en cépages autochtones, introuvables ailleurs. Aux côtés du fameux Heida, du Cornalin ou de l’Humagne rouge, d’anciennes variétés comme la Petit Arvine retrouvent une nouvelle jeunesse une fois vinifiées avec talent, fierté et clairvoyance.

Le Salin Valais AOC Heida, Coopération Wine Provins, CHF 17.95



Robe dorée, arômes de poire mûre, miel, herbes fraîches et poivre au nez. En bouche: ample, salin, à la minéralité affirmée et finale longue aux accents alpins. Un vin de montagne solaire, parfait avec une «cholera» valaisanne, une tarte rustique de la Vallée de Conches aux légumes, fromage, pommes de terre, poireau et pommes. Valais AOC Heida, Coopération Wine Provins, CHF 17.95



Robe dorée, arômes de poire mûre, miel, herbes fraîches et poivre au nez. En bouche: ample, salin, à la minéralité affirmée et finale longue aux accents alpins. Un vin de montagne solaire, parfait avec une «cholera» valaisanne, une tarte rustique de la Vallée de Conches aux légumes, fromage, pommes de terre, poireau et pommes. Commandez-le maintenant

Schaffhouse: un nord puissant, en mouvement

Souvent sous-estimé, le canton de Schaffhouse compte parmi les étoiles montantes du vin suisse. Entre les chutes du Rhin et les collines du Randen, on cultive surtout du Pinot noir. Ce cépage exigeant trouve ici un équilibre parfait entre les sols calcaires et un climat tempéré. La région autour de Hallau et Klettgau est particulièrement réputée: les vignerons y produisent des Pinots originaux, brillants et marqués par leur terroir. Schaffhouse innove: on y voit de plus en plus d’assemblages modernes, mêlant tradition et audace. Exemple parlant: le mariage entre Pinot noir et Gamaret.

Le Moderne Schaffhausen AOC LH Rot, Weingut Lindenhof, CHF 16.95



Nez de fruits noirs, cerise sucrée, cassis, poivre noir et cacao. En bouche, il est velouté, concentré, avec des tanins souples, des arômes grillés délicats et une finale épicée et fruitée. Le Pinot apporte la finesse, le Gamaret la puissance. Parfait avec un rôti de bœuf, jus au thym, accompagné de polenta ou de spätzli. Schaffhausen AOC LH Rot, Weingut Lindenhof, CHF 16.95



Nez de fruits noirs, cerise sucrée, cassis, poivre noir et cacao. En bouche, il est velouté, concentré, avec des tanins souples, des arômes grillés délicats et une finale épicée et fruitée. Le Pinot apporte la finesse, le Gamaret la puissance. Parfait avec un rôti de bœuf, jus au thym, accompagné de polenta ou de spätzli. Commandez-le maintenant

Bon appétit et santé!

Cet article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.

Présenté par un partenaire Cet article a été réalisé par le Ringier Brand Studio à la demande d'un client. Les contenus ont été préparés de manière rédactionnelle et répondent aux exigences de qualité de Ringier.



Contact: E-mail à Brand Studio Cet article a été réalisé par le Ringier Brand Studio à la demande d'un client. Les contenus ont été préparés de manière rédactionnelle et répondent aux exigences de qualité de Ringier.



Contact: E-mail à Brand Studio