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Une météo perturbée s’installe
Après un mois d'avril particulièrement sec, la pluie fait son retour

Le mois d'avril 2026 en Suisse a été l'un des plus secs depuis 1864, avec seulement 27% des précipitations normales. Plus de 80 stations ont enregistré des records de sécheresse, notamment dans l'Oberland bernois et les Grisons.
Publié: il y a 9 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
En Suisse, avril a été très sec avec seulement 27% des précipitations habituelles.
Photo: IMAGO/NurPhoto
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ATS Agence télégraphique suisse et Marc Strüby

La Suisse vient de connaître un mois d'avril marqué par une forte pression atmosphérique et très peu de précipitations. Dans certaines régions, il s'agit du mois d'avril le moins pluvieux depuis le début des mesures.

Au niveau national, les cumuls de précipitations n'ont atteint que 27% de la valeur de référence de 1991-2020, a indiqué vendredi MétéoSuisse dans un article de blog. On aurait pu «pratiquement compter sur les doigts d'une main» les jours «pluvieux» avec plus d'un millimètre de précipitations. Selon MétéoSuisse, le mois d’avril dernier se classe ainsi au quatrième rang des mois d’avril les moins pluvieux depuis le début des mesures en 1864. Sur les versants nord-ouest et nord-est des Alpes, il a même été le moins pluvieux.

Record d'ensoleillement à Pully

Sur l'ensemble du réseau de mesure, plus de 80 stations ont enregistré un nouveau record de précipitations minimales pour un mois d'avril. Sur plus de 20 d'entre elles, les précipitations n'ont même pas atteint dix millimètres, notamment dans l'Oberland bernois, dans le canton des Grisons ou dans la région située entre Zofingen et Aarau, dans le canton d'Argovie.

Un manque de précipitations ne signifie pas nécessairement une sécheresse, précise le blog. D'autres facteurs doivent être pris en compte, comme que l'évolution sur plusieurs mois, les niveaux des rivières et des lacs, la nappe phréatique, l'humidité du sol et l'état de la végétation. Depuis la semaine du 20 avril, MétéoSuisse peut toutefois parler de conditions de sécheresse sur une grande partie du pays.

Ce mois d'avril n'a pas seulement battu des records en matière de précipitations. En effet, l'anticyclone a amené une forte bise et beaucoup d'ensoleillement: entre 130 et 155% de l’ensoleillement sur la période de référence 1991-2020 ont été enregistrés. Pully (VD) a vécu son mois d'avril le plus ensoleillé depuis le début des mesures. La station de mesure a enregistré 284,4 heures d'ensoleillement, soit environ trois semaines de soleil maximal. Le précédent record, de 283,5 heures, datait de 1938.

Ça va changer!

Mais que les amateurs de nature se rassurent, car la situation est sur le point de changer. Un courant de sud-ouest humide et instable va atteindre la Suisse dès la nuit prochaine, annonce MétéoSuisse. Et à partir de dimanche, un temps perturbé devrait amener son lot de pluie sur le pays durant plusieurs jours.

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