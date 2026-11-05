En décembre, 2,6 millions de retraités toucheront pour la première fois une 13e rente AVS. Mais certaines personnes n'en veulent pas, à l'image de ces deux amis suisse-allemands, Bernard Kümmerli et Ruedi Blatter. Ils la reverseront à Caritas pour aider des personnes âgées en précarité.

En bref Bernard Kümmerli et Ruedi Blatter font don de leur treizième rente à Caritas

Il y a des personnes qui en ont vraiment besoin, disent les retraités

Chez Caritas, l'argent est destiné à des projets qui soutiennent les personnes touchées par la pauvreté des personnes âgées

Simone Steiner

En décembre, Bernard Kümmerli et Ruedi Blatter, tous deux âgés de 68 ans, recevront ce qu'ils appellent un «cadeau inattendu». Comme 2,6 millions d'autres retraités suisses, ils toucheront pour la première fois une 13e rente AVS. Ce supplément représentera en moyenne quelque 1580 francs.

De quoi régler des factures d'assurance maladie ou payer son loyer. Pour les retraités qui n'ont pas de soucis financiers, cette somme permettra plutôt de s'offrir de belles vacances ou un repas de Noël un peu plus festif. Mais Bernard Kümmerli et Ruedi Blatter, eux, n'en veulent pas.

Certains retraités «n'en ont pas besoin»

Nous rencontrons les deux amis dans le hall de l'Université de Zurich, où Bernard Kümmerli poursuit actuellement son cinquième cursus universitaire. Sur le principe, ils sont tous deux favorables à la 13e rente AVS. Ce qui les dérange, c'est qu'elle soit versée à tout le monde, indépendamment des revenus. «Dans quelques semaines, beaucoup de gens vont toucher une 13e rente AVS alors qu'ils n'en ont pas vraiment besoin», estime Bernard Kümmerli.

Cet ancien consultant en entreprise considère d'ailleurs faire lui-même partie de cette catégorie. «Mais ceux qui ont occupé des postes de CEO n'ont pas forcément besoin de cet argent non plus», ajoute-t-il avec un sourire malicieux en direction de son meilleur ami. Ruedi Blatter a notamment dirigé les activités de Lindt & Sprüngli au Canada.

Un nouveau filon pour les organisations caritatives

Ce dont certains retraités n'ont pas besoin pourrait faire le bonheur des associations caritatives. Au total, cette première rente AVS complémentaire représentera plus de quatre milliards de francs, qui seront versés en décembre. L'organisation d'aide au développement Helvetas a déjà lancé un appel aux dons. La Fondation Chance 13 récolte également des fonds destinés à des projets d'utilité publique.

Bernard Kümmerli et Ruedi Blatter ont quant à eux décidé de reverser leur 13e rente à Caritas, qui vient en aide aux personnes touchées par la pauvreté. Les personnes qui souhaitent faire don de leur 13e rente, ou d'une partie de celle-ci, peuvent le faire directement sur le site internet de Caritas. Les sommes seront distribuées à des projets destinés aux personnes âgées en situation de précarité.

Parmi ces initiatives figurent notamment les épiceries Caritas, qui permettent d'acheter des produits alimentaires à prix réduit. L'organisation propose également des consultations sociales et des conseils en matière d'endettement. Les personnes confrontées à des difficultés financières peuvent aussi bénéficier d'aides ponctuelles. Grâce aux dons récoltés, Caritas peut par exemple prendre en charge une facture de dentiste imprévue ou régler un loyer impayé.

Les violences conjugales ont fait basculer sa vie

Selon l'Office fédéral de la statistique, 245'000 personnes âgées vivent dans la pauvreté en Suisse. Janina S.* en fait partie. Son histoire montre à quel point une vie peut basculer et précipiter quelqu'un dans la précarité. «J'avais pourtant une très belle vie», raconte-t-elle à Blick. Son fils, son mari et elle occupaient un appartement en attique. Janina travaillait à un poste de responsable des ressources humaines.

Mais peu à peu, son mariage s'est détérioré. Les disputes se sont multipliées, devenant de plus en plus violentes. Janina S. a fini par être victime de violences conjugales. «Cela a bouleversé ma vie», confie-t-elle. Soumise à une pression psychologique considérable, elle a fait un burn-out. Elle a ensuite perdu son emploi et n'est jamais vraiment parvenue à retrouver une situation stable.

Aujourd'hui, à 64 ans, elle vit de sa rente AVS et de prestations complémentaires. «Je suis devenue une chasseuse de bonnes affaires», raconte-t-elle avec le sourire. Lorsqu'elle fait ses courses, elle traque systématiquement les promotions. Elle fréquente aussi régulièrement les épiceries Caritas.

Alors, à l'idée que des personnes dans sa situation puissent bénéficier d'un soutien supplémentaire grâce à ces dons, elle ne cache pas sa joie. «Ce serait vraiment merveilleux», confie-t-elle.

«Nous avons simplement eu de la chance»

Selon Caritas, les causes de la pauvreté sont multiples. Certains événements, comme ceux vécus par Janina S., peuvent faire basculer une existence. Pour d'autres, les difficultés commencent dès l'enfance. Grandir dans une famille défavorisée augmente en effet le risque de connaître soi-même la pauvreté à l'âge adulte.

«Nous avons simplement eu beaucoup de chance dans la vie», reconnaît Ruedi Blatter. Les deux amis ont pu compter sur des parents qui les soutenaient financièrement et sur un Etat qui leur a permis de faire des études. En faisant don de leur 13e rente AVS, ils souhaitent aujourd'hui partager cette chance avec celles et ceux qui peinent à joindre les deux bouts.

*Nom d'emprunt