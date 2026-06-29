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Un petit tour à Wimbledon
La finaliste de Roland-Garros déjà éliminée

Finaliste du dernier Roland-Garros, Maja Chwalinska n'a pas fait long à Wimbledon. La Polonaise a été éliminée dès le premier tour.
Publié: il y a 57 minutes
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Maja Chwalinska a été éliminée dès le premier tour.
Photo: Getty Images

Maja Chwalinska (WTA 21) a vécu un retour au jeu difficile après son incroyable parcours à Roland-Garros. La Polonaise s'est inclinée 2-6 7-5 6-2 au premier tour de Wimbledon après avoir subi une blessure contre Mananchaya Sawangkaew (WTA 164).

Pour son premier match officiel (elle a disputé une exhibition vendredi) depuis sa finale perdue à Roland-Garros alors qu'elle était encore hors du top 100, Chwalinska était pourtant parfaitement rentrée dans la partie face à la qualifiée Thaïlandaise. Mais alors qu’elle menait 6-2 5-2 et avec une balle de match en sa faveur, la Polonaise de 21 ans, invitée par les organisateurs du tournoi londonien, s’est foulé la cheville en glissant. Elle n'a ensuite plus été en mesure de tenir le rythme.

Chez les Messieurs, le 26e mondial et prodige espagnol Rafael Jodar (ATP 26) a réussi sa première sur le gazon londonien. Il s'est imposé en trois sets (6-3 6-3 7-5) contre le Britannique Felix Gill (ATP 220), qui bénéficiait d'une wild card.

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