Naomi Osaka a créé la sensation à Wimbledon matant la no 1 mondiale Aryna Sabalenka 6-2, 7-6. La Japonaise atteint pour la première fois les quarts de finale du tournoi londonien.

La no 1 mondiale au tapis!

AFP Agence France-Presse

La Japonaise Naomi Osaka (14e mondiale) a remporté l'affiche féminine de la journée de dimanche à Wimbledon, éliminant en huitièmes de finale l'actuelle patronne du circuit Aryna Sabalenka 6-2, 7-6 (7/2) .

L'ex-no 1 mondiale, âgée de 28 ans, n'avait jamais dépassé le troisième tour sur le gazon londonien avant cette édition. Elle avait perdu en outre les trois duels qu'elle avait livrés à Sabalenka en 2026. Elle affrontera la Tchèque Karolina Muchova (9e) pour une place dans le dernier carrée.