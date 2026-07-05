AFP Agence France-Presse
La Japonaise Naomi Osaka (14e mondiale) a remporté l'affiche féminine de la journée de dimanche à Wimbledon, éliminant en huitièmes de finale l'actuelle patronne du circuit Aryna Sabalenka 6-2, 7-6 (7/2) .
L'ex-no 1 mondiale, âgée de 28 ans, n'avait jamais dépassé le troisième tour sur le gazon londonien avant cette édition. Elle avait perdu en outre les trois duels qu'elle avait livrés à Sabalenka en 2026. Elle affrontera la Tchèque Karolina Muchova (9e) pour une place dans le dernier carrée.
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