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Iva Jovic au tapis
Jessica Pegula première qualifiée pour les quarts à Wimbledon

Jessica Pegula (No. 4) s'est qualifiée dimanche pour les quarts de finale de Wimbledon. L'Américaine a remporté son huitième en dominant sa compatriote Iva Jovic 4-6, 6-3, 6-1.
Publié: 17:01 heures
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Jessica Pegula (No. 4) s'est qualifiée dimanche pour les quarts de finale de Wimbledon.
Photo: AP Photo/Kin Cheung
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ATS Agence télégraphique suisse

La 4e joueuse mondiale Jessica Pegula a remporté un duel 100% américain contre sa cadette Iva Jovic (16e) pour décrocher dimanche le premier billet pour les quarts de finale de Wimbledon.

En grande difficulté sur son service dans le premier set, la finaliste de l'US Open 2024 a davantage réussi à conserver sa mise en jeu à partir du deuxième acte et s'est finalement imposée 4-6, 6-3, 6-1 contre sa compatriote, qui disputait à 18 ans son premier huitième de finale à Wimbledon après s'être hissée en quarts de l'Open d'Australie en janvier.

En atteignant les quarts de finale à l'All England Club, Pegula (32 ans) a égalé sa meilleure performance à Wimbledon, trois ans après s'être déjà hissée au même stade du tournoi. Elle jouera une place dans le dernier carré contre la demi-finaliste sortante Belinda Bencic (11e) ou sa compatriote Coco Gauff (7e), qui n'a encore jamais dépassé les huitièmes à Wimbledon.

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