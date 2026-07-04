Serena Williams s'est retirée du tournoi de double de Wimbledon. La légende du tennis souffre d'une blessure au genou, comme elle l'a annoncé sur Instagram. Son forfait fait grand bruit au sein du tournoi.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Américaine Serena Williams, qui vient d'effectuer son retour sur les courts à 44 ans, a annoncé samedi son forfait pour le tournoi de doubles de Wimbledon, auquel elle devait participer aux côtés de sa soeur Venus, en raison d'une blessure à un genou.

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«J'ai le coeur brisé d'être contrainte de déclarer forfait pour le double», a dit l'ex-N.1 mondiale, qui s'est blessée mardi lors de sa défaite au premier tour de Wimbledon face à l'Australienne Maya Joint, pour son premier match de simple en près de quatre ans.