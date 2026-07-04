ATS Agence télégraphique suisse
L'Américaine Serena Williams, qui vient d'effectuer son retour sur les courts à 44 ans, a annoncé samedi son forfait pour le tournoi de doubles de Wimbledon, auquel elle devait participer aux côtés de sa soeur Venus, en raison d'une blessure à un genou.
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«J'ai le coeur brisé d'être contrainte de déclarer forfait pour le double», a dit l'ex-N.1 mondiale, qui s'est blessée mardi lors de sa défaite au premier tour de Wimbledon face à l'Australienne Maya Joint, pour son premier match de simple en près de quatre ans.
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