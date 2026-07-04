Coup de théâtre à Wimbledon ce 4 juillet: Iga Swiatek, tenante du titre et n°3 mondiale, est éliminée au troisième tour par la Philippine Alexandra Eala, 7-6, 6-2.

Tenante du titre, Iga Swiatek se fait éliminer au troisième tour

Tenante du titre, Iga Swiatek se fait éliminer au troisième tour

ATS Agence télégraphique suisse

Que de surprises samedi à Wimbledon! La tentante du titre Iga Swiatek, troisième mondiale, et la no 2 Elena Rybakina, couronnée à Londres en 2022, ont été éliminées dès le troisième tour. Swiatek a été éliminée au troisième tour de Wimbledon par la Philippine Alexandra Eala (WTA 32), qui l'a battue en deux sets 7-6 (11-9) 6-2 en 2h14.

Battue en quarts de finale à l'Open d'Australie en janvier et en huitièmes à Roland-Garros le mois dernier, la Polonaise de 25 ans n'était plus sortie si tôt d'un Majeur depuis son élimination à Wimbledon en 2024. La sextuple lauréate de tournois du Grand Chelem n'a pas encore soulevé de trophée cette saison.

Rybakina dit aussi aurevoir à Londres

La no 2 mondiale Elena Rybakina a également mordu la poussière, battue par la Belge Elise Mertens (WTA 27) 7-6 (7-4) 6-1. Elle abandonne provisoirement ses espoirs de prendre la tête du classement de la WTA.

Couronnée à Wimbledon en 2022 mais éliminée au même stade de la compétition l'an dernier, la Kazakhstanaise de 27 ans pouvait en cas de bon parcours sur le gazon londonien s'installer pour la première fois au sommet du classement.

Rybakina était déjà sortie très tôt à Roland-Garros le mois dernier, battue au deuxième tour. A Londres, elle avait déjà été bousculée au premier tour par la Française Loïs Boisson (WTA 154), qui l'avait poussée à une troisième manche où elle avait dû remonter un break de retard.

En atteignant les huitièmes de finale, Mertens égale pour sa part sa meilleure performance en simple à Wimbledon et affrontera en huitièmes de finale la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 23).