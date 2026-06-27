«Je suis mieux préparé qu'à Roland-Garros», clame Djokovic

Novak Djokovic, éliminé au troisième tour de Roland-Garros en mai, promet d’arriver à Wimbledon en meilleure forme physique. Le Serbe vise un 25e titre en Grand Chelem à 39 ans.

ATS Agence télégraphique suisse

Battu fin mai dès le troisième tour de Roland-Garros, le septuple vainqueur de Wimbledon Novak Djokovic (8e mondial) a prévenu qu'il arrivait à Londres «mieux préparé» qu'à Paris, notamment sur le plan physique.

«Roland-Garros était épuisant physiquement, j'ai joué trois matches et ils ont tous duré autour de quatre heures (sauf celui du premier tour, franchi en moins de trois heures, NDLR)», a souligné celui qui chasse depuis 2023 un 25e titre record en Grand Chelem.

«Mais je suis fier de mes efforts; j'ai perdu au troisième tour contre un adversaire âgé de moins de vingt ans (le Brésilien Joao Fonseca, 27e mondial, NDLR) et je me suis battu jusqu'au bout», s'est satisfait le Serbe, âgé de 39 ans.

«Après ma blessure à l'épaule» droite, qui l'a éloigné du circuit entre le Masters 1000 d'Indian Wells (où il a perdu en huitièmes de finale) début mars et celui de Rome (deuxième tour) début mai, «le plan était de toute façon d'atteindre mon pic de forme à Wimbledon», a soutenu l'ex-no 1 mondial, finaliste à l'Open d'Australie en début d'année.

«C'est mieux pour moi»

«Je savais qu'en ayant disputé très peu de matches officiels avant d'arriver à Roland-Garros, ce serait assez difficile» d'aller loin à Paris. «Et ça s'est vérifié», a insisté Djokovic, qui entrera en lice lundi contre le Chinois Wu Yibing (99e).

Mais cette élimination précoce «m'a donné un peu plus de temps de préparation pour Wimbledon», a positivé le Serbe, demi-finaliste du Grand Chelem londonien l'an dernier. «Par rapport à la terre battue, jouer sur gazon demande moins d'efforts physiques, c'est mieux pour moi», a développé Djokovic.