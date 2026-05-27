Sous la canicule à Roland-Garros, Novak Djokovic a dominé Valentin Royer 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. Malgré un set perdu, le Serbe avance au 3e tour.

AFP Agence France-Presse

Et de deux Français en quatre sets: après Giovanni Mpetshi Perricard, Novak Djokovic a éliminé Valentin Royer, 74e mondial, 6-3, 6-2, 6-7 (7-9), 6-3 pour se qualifier pour le 3e tour de Roland-Garros. En quête d'un 25e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic a été bousculé dans le troisième set, breaké à deux reprises puis battu dans un très disputé jeu décisif, mais il n'est pas tombé.

Une ambiance électrique

Dans une ambiance devenue électrique en fin de match, quand le Français a sauvé quatre balles de match, le Serbe a fait taire les supporters de Royer: d'abord avec un doigt sur la bouche en leur direction, puis en concluant sur une faute directe de son adversaire. Venu à Paris sans victoire sur terre battue, pour une défaite, fragilisé par une blessure à l'épaule droite, Djokovic engrange de la confiance et du rythme, primordiaux s'il veut aller au bout.

Mais tout n'a pas été parfait pour «Nole», surtout dans le troisième set, quand il s'est agacé, du public parfois, qui le gênait manifestement sur ses services, et de ses erreurs aussi, avant de perdre, chose rare pour l'homme le plus titré de l'histoire, un tie-break.

Sous la canicule parisienne, devant des tribunes acquises au Français, le triple vainqueur à Paris (2016, 2021, 2023) a remis les pendules à l'heure au quatrième set pour s'imposer en 3h44. L'actuel 4e mondial affrontera au 3e tour le Brésilien Joao Fonseca (30e) ou le Croate Dino Prizmic (72e).