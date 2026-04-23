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Le plus grand, c'est lui
Novak Djokovic déclasse une fois de plus Roger Federer

Cela fait bien longtemps que Roger Federer n'entre plus dans la discussion concernant le plus grand joueur de tous les temps. Novak Djokovic en a apporté une nouvelle preuve cette semaine. Le Serbe déclasse le Bâlois sur tous les plans.
Publié: 23.04.2026 à il y a 55 minutes
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Novak Djokovic a passé 860 semaines dans le top 5 du classement mondial ATP.
Photo: Getty Images
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Petar Djordjevic

Novak Djokovic (38 ans) soigne actuellement une blessure à l'épaule contractée lors du tournoi d'Indian Wells. Malgré ce coup dur, le Serbe a battu un incroyable record, lui qui a passé au total 860 semaines dans le top 5 du classement mondial ATP. Cela représente 16,5 ans. Le Serbe a ainsi dépassé d'une semaine le record de Roger Federer (44 ans).

Plus impressionnant encore: Novak Djokovic a passé près de la moitié de ce temps en tant que numéro 1 mondial. Ses 428 semaines à la première place restent le record du tennis. Le Serbe pourrait encore battre un record en novembre. Actuellement, c'est Roger Federer qui a passé le plus de temps dans le top 10 du classement mondial. Si le meilleur joueur de tous les temps reste parmi les dix meilleurs sur le circuit jusqu'à l'automne, il peut battre les 968 semaines du Suisse.

Qui est le meilleur?

Mais pour cela, le Serbe doit retrouver le chemin des courts. Il est loin d'ailleurs de penser à une retraite, comme l'actuel numéro 4 mondial l'a clairement expliqué à «Esquire Australia»: «Je n'ai pas l'impression d'en avoir fini avec le tennis».

Reste à savoir si Novak Djokovic battra encore des records et lesquels. Ce qui est sûr, c'est que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont de bonnes chances de venir les contester. A 22 ans, Carlos Alcaraz a déjà 196 semaines de top 5 derrière lui...


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