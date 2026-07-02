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Jasmine Paolini trop forte
Viktorija Golubic éliminée au 2e tour

Viktorija Golubic quitte déjà Wimbledon au 2e tour. La Suissesse s'est inclinée face à Jasmine Paolini (7-6 6-4).
Publié: 20:58 heures
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Viktorija Golubic trop courte au 2e tour.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Viktorija Golubic (WTA 62) a quitté Wimbledon au 2e tour jeudi. La Zurichoise de 33 ans n'a pas trouvé la solution face à l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 17), victorieuse 7-6 (7/0) 6-4.

Alors qu'elle affichait un bilan positif de trois succès pour une défaite en quatre duels, Golubic est tombée sur une Paolini déterminée. Face à la Transalpine, finaliste à Londres en 2024, la Zurichoise a fort bien commencé, menant 2-0. Il y eut ensuite un festival de breaks et deux balles de set à 5-4 pour l'Italienne. Mais Golubic s'est accrochée et a pu s'offrir un tie-break au cours duquel elle a totalement craqué, se faisant balayer 7-0.

Surfant sur ce moment fort, Paolini a mené 2-0 dans la deuxième manche, mais Golubic a renversé la vapeur pour virer en tête à 3-2. Seulement c'est à cet instant que la Transalpine a choisi de copier Golubic en remportant trois jeux consécutifs. La Zurichoise a maintenu un semblant de suspense en tenant son service, mais elle n'a pas pu faire plier Paolini une nouvelle fois. Golubic a sauvé une balle de match, mais a dû s'avouer vaincue sur la deuxième.

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