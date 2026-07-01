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Grosse surprise
Vainqueure à Roland-Garros, Mirra Andreeva chute dès le 2e tour

Récente vainqueure de Roland-Garros, Mirra Andreeva prend la porte dès le 2e tour à Wimbledon. La Russe de 19 ans a chuté face à Barbora Krejcikova après un combat de 2h47.
Publié: il y a 22 minutes
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Mirra Andreeva chute dès le 2e tour à Wimbledon.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Près d'un mois après son titre à Roland-Garros, Mirra Andreeva (WTA 5) a été éliminée au 2e tour de Wimbledon. La Russe a été renversée 4-6 7-5 6-4 par la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 38), sacrée sur le gazon de Londres en 2024.

Un gros combat de 2h47

Battue dès son entrée à Bad Hombourg (Allemagne) lors de son seul match de préparation sur gazon, la Sibérienne de 19 ans n'était plus sortie si tôt en Grand Chelem depuis l'US Open en 2024. L'an dernier, elle avait atteint les quarts de finale à Wimbledon, battue par la St-Galloise Belinda Bencic.

Celle qui a remporté début juin à Paris son premier titre en Grand Chelem n'a pourtant rien lâché. Menée 5-3 au troisième set, elle a ainsi écarté six balles de match sur le service adverse au cours d'un jeu qui a duré pas moins de 14 minutes. Mais Barbora Krejcikova a conclu dans le jeu suivant, après 2h47 de jeu.

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