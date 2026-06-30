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Déception à Wimbledon
Simona Waltert ne passe pas le premier tour

Simona Waltert devra encore patienter avant de remporter sa première victoire sur le gazon de Wimbledon. La Grisonne s'est inclinée 6-2 6-1 au premier tour face à Camila Osorio (WTA 68).
Publié: il y a 13 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
Simona Waltert n'a pas passé le premier tour à Wimbledon.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Matricule 90 à la WTA, Waltert n’a pu tenir tête à son adversaire que jusqu’à 2-2. La Colombienne a ensuite pris le large en remportant cinq jeux d’affilée. Au deuxième set, Osorio a réussi le break décisif pour mener 3-1.

Après seulement 57 minutes, la deuxième défaite de Waltert dans le tableau principal de Wimbledon a été entérinée. Elle s’était déjà qualifiée une première fois en 2023. Sauf que dans l'intervalle, la joueuse de 25 ans originaire de Coire s’est imposée dans le top 100 et a été directement admise dans le tableau principal. Le gazon ne lui réussit toutefois pas (encore), bien qu’elle ait atteint les demi-finales du tournoi junior dans la capitale britannique il y a neuf ans.

Avec seulement quatre coups gagnants et 17 fautes directes, Waltert n’a pas joué son meilleur tennis.

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