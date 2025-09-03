DE
Victoire par forfait
Sabalenka en demi-finale de l'US Open sans jouer

Aryna Sabalenka atteint les demi-finales de l'US Open sans jouer, suite au forfait de Marketa Vondrousova. La Bélarusse affrontera Jessica Pegula jeudi, cherchant à défendre son titre à Flushing Meadows.
Aryna Sabalenka a profité du forfait de Marketa Vondrousova en quart
Aryna Sabalenka (no 1) s'est qualifiée mardi sans jouer pour les demi-finales de l'US Open. La Bélarusse a bénéficié du forfait de son adversaire en quarts, la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 60).

Lauréate de l'édition 2023 de Wimbledon, Marketa Vondrousova «s'est retirée du tableau de simple en raison d'une blessure», ont affirmé dans un communiqué de presse les organisateurs du dernier Grand Chelem de la saison, sans plus de précisions.

Tenante du titre à Flushing Meadows, Aryna Sabalenka affrontera jeudi dans le dernier carré l'Américaine Jessica Pegula, qu'elle avait battue en finale en 2024. Elle reste sur un échec en demi-finale de Grand Chelem, à Wimbledon où elle avait subi la loi d'Amanda Anisimova.

