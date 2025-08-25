DE
FR

Une ville «spéciale pour moi»
Pour Belinda Bencic, New York est une oasis de bien-être

Après son premier tour victorieux à l'US Open, Belinda Bencic a expliqué au public pourquoi elle aime tant New York et ce qui la lie à la Grosse Pomme.
Publié: 13:00 heures
Partager
Écouter
1/7
Belinda Bencic passe au second tour à l'US Open.
Photo: Getty Images
RMS_Portrait_563.JPG
Marco Pescio

Un début de rêve dans une tenue de rêve. Les premiers souhaits de Belinda Bencic à New York se sont tous deux réalisés. Grâce à sa victoire 6-3, 6-3 sur Shuai Zhang, elle a passé un tour supplémentaire. Cerise sur le gâteau, elle a pu présenter sa nouvelle tenue noire scintillante le soir même sous les projecteurs, comme l’avait espéré celle qui est aussi passionnée de mode. Après la rencontre, elle a pu dire au public ce qu’elle avait déjà dit à Blick avant le tournoi: «Ici à New York, je me sens tout simplement bien. L’animation dans la ville et les conditions ici, tout me convient.»

A l’US Open, la Suissesse assure se sentir bien dans ses baskets. À l’image d’une nouvelle paire de chaussures dont on est convaincu: «On remarque tout de suite qu’elle convient», lance la joueuse.

Ce «sentiment positif» lié à la Grosse Pomme n’est pas étonnant, puisque Belinda Bencic participe pour la neuvième fois au tableau principal de l’US Open et qu’elle y a fêté ses premiers grands succès: un quart de finale à 17 ans, une demi-finale à 22 ans. À cela s’ajoute le fait qu’il y a deux ans, elle gardait encore un doux secret. «A l’époque, nous avons découvert ici que j’étais enceinte, c’est donc une boucle qui se referme pour nous», a-t-elle expliqué sur le court. «C’est aussi pour cela que cette ville est si spéciale pour moi.»

Une équipe qui fait ses preuves

Depuis, sa petite fille Bella a déjà 16 mois et elle a bien sûr fait le voyage aux États-Unis, tout comme son mari et coach de fitness Martin Hromkovic. Son entraîneur britannique Iain Hughes et son physiothérapeute monégasque Yannick Guillaumet, qui a également travaillé pour l’AS Monaco, font également partie de son entourage. La configuration est donc la même qu’à Wimbledon, où elle a atteint les demi-finales de manière sensationnelle. «De plus, mes parents feront aussi le voyage», précise Bencic.

À lire aussi sur l'US Open
Novak Djokovic souffre, mais ne sait pas pourquoi
Avec vidéo
«C'est un peu inquiétant»
Novak Djokovic souffre, mais ne sait pas pourquoi
Deux Suisses s'offrent un 2e tour de l'US Open
Bencic et Kym s'imposent
Deux Suisses s'offrent un 2e tour de l'US Open

Elle sera logée au cœur de Manhattan, à un emplacement de choix, directement à côté de Bryant Park, où elle aime se détendre avec sa famille les jours où elle ne joue pas: «Nous aimons aussi nous promener dans Central Park», dit-elle. Pour l’instant, Bella trouve tout passionnant, explique la joueuse en riat: «Heureusement, elle est très flexible à ce sujet.»

Son prochain objectif est de rester à New York le plus longtemps possible. Mercredi, elle affrontera soit l’Américaine Ann Li (WTA 58), soit la Slovaque Rebecca Sramkova (WTA 35).

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus