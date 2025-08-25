Pour Belinda Bencic, New York est une oasis de bien-être

Après son premier tour victorieux à l'US Open, Belinda Bencic a expliqué au public pourquoi elle aime tant New York et ce qui la lie à la Grosse Pomme.

1/7 Belinda Bencic passe au second tour à l'US Open. Photo: Getty Images

Marco Pescio

Un début de rêve dans une tenue de rêve. Les premiers souhaits de Belinda Bencic à New York se sont tous deux réalisés. Grâce à sa victoire 6-3, 6-3 sur Shuai Zhang, elle a passé un tour supplémentaire. Cerise sur le gâteau, elle a pu présenter sa nouvelle tenue noire scintillante le soir même sous les projecteurs, comme l’avait espéré celle qui est aussi passionnée de mode. Après la rencontre, elle a pu dire au public ce qu’elle avait déjà dit à Blick avant le tournoi: «Ici à New York, je me sens tout simplement bien. L’animation dans la ville et les conditions ici, tout me convient.»

A l’US Open, la Suissesse assure se sentir bien dans ses baskets. À l’image d’une nouvelle paire de chaussures dont on est convaincu: «On remarque tout de suite qu’elle convient», lance la joueuse.

Ce «sentiment positif» lié à la Grosse Pomme n’est pas étonnant, puisque Belinda Bencic participe pour la neuvième fois au tableau principal de l’US Open et qu’elle y a fêté ses premiers grands succès: un quart de finale à 17 ans, une demi-finale à 22 ans. À cela s’ajoute le fait qu’il y a deux ans, elle gardait encore un doux secret. «A l’époque, nous avons découvert ici que j’étais enceinte, c’est donc une boucle qui se referme pour nous», a-t-elle expliqué sur le court. «C’est aussi pour cela que cette ville est si spéciale pour moi.»

Une équipe qui fait ses preuves

Depuis, sa petite fille Bella a déjà 16 mois et elle a bien sûr fait le voyage aux États-Unis, tout comme son mari et coach de fitness Martin Hromkovic. Son entraîneur britannique Iain Hughes et son physiothérapeute monégasque Yannick Guillaumet, qui a également travaillé pour l’AS Monaco, font également partie de son entourage. La configuration est donc la même qu’à Wimbledon, où elle a atteint les demi-finales de manière sensationnelle. «De plus, mes parents feront aussi le voyage», précise Bencic.

Elle sera logée au cœur de Manhattan, à un emplacement de choix, directement à côté de Bryant Park, où elle aime se détendre avec sa famille les jours où elle ne joue pas: «Nous aimons aussi nous promener dans Central Park», dit-elle. Pour l’instant, Bella trouve tout passionnant, explique la joueuse en riat: «Heureusement, elle est très flexible à ce sujet.»

Son prochain objectif est de rester à New York le plus longtemps possible. Mercredi, elle affrontera soit l’Américaine Ann Li (WTA 58), soit la Slovaque Rebecca Sramkova (WTA 35).