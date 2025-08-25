Novak Djokovic souffre, mais ne sait pas pourquoi

Novak Djokovic a remporté son premier match à l'US Open, mais il a dû faire face à des problèmes physiques. Le Serbe ne sait pas exactement d'où cela provient. Inquiétant pour la suite de son tournoi.

1/6 Novak Djokovic montre des signes de faiblesse inattendus lors de son premier tour à l'US Open. Photo: keystone-sda.ch

Cédric Heeb, ATS

Novak Djokovic était sur courant alternatif lors du premier tour de l’US Open. Malgré sa victoire 6-1, 7-6 (7-3), 6-2, son match contre Learner Tien (ATP 50), qui a exactement la moitié de son âge (19 ans), soulève toutefois des questions quant à sa forme pour la suite du tournoi.

«J’ai été vraiment surpris de voir à quel point je me sentais mal dans le deuxième set», a admis le Serbe après la rencontre. «Je n’ai pas de blessure ou quoi que ce soit. J’ai simplement eu beaucoup de mal à tenir de longs échanges et à récupérer après les points.»

De son propre aveu, Novak Djokovic ne sait donc pas d’où viennent ses problèmes. «C’est un peu inquiétant», a-t-il déclaré. Il peut désormais se réjouir d’avoir deux jours de repos. Le fait qu’il n’ait plus disputé de match depuis Wimbledon pourrait-il explique ce creux? «Je ne sais», répond le principal intéressé.

«J’ai toujours la motivation»

Le Serbe a qualifié sa rencontre de «match assez étrange». «La clé pour moi a été de garder mes nerfs dans le deuxième set. Après, j’ai commencé à me sentir mieux», a expliqué le Serbe.





«J’aurais aimé avoir l’âge de Learner Tiens», a-t-il admis. Selon lui, son corps ne se remet plus aussi vite. «Mais j’ai toujours la motivation», rassure-t-il. Il espère que cela ne se reproduira pas lors de son prochain match contre l’Américain Zachary Svajda (22 ans). Sans quoi, «ma vie sera encore plus difficile sur le court».