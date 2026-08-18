Stan Wawrinka dans l'attente pour l'US Open

Les organisateurs de l'US Open ont dévoilé les invités pour le tournoi américain. Stan Wawrinka, 41 ans, n'y figure pas, mais espère obtenir la dernière «wild card» pour fêter les dix ans de son sacre à New York.

ATS Agence télégraphique suisse

Les organisateurs de l'US Open ont dévoilé mardi des listes de sept joueuses et de sept joueurs invités pour la dernière levée du Grand Chelem (30 août-13 septembre). Stan Wawrinka n'y figure pas, mais pourrait bénéficier de l'ultime «wild card» disponible dans le tableau masculin.

Difficile en effet d'imaginer Stan Wawrinka ne pas trouver grâce aux yeux des organisateurs nord-américains. Le Vaudois de 41 ans n'avait certes pas obtenu le précieux sésame l'an dernier. Mais il fête cet été le dixième anniversaire de son sacre à New York, lui qui mettra fin à sa carrière à l'issue de cette saison.

Serena Williams (44 ans), qui a effectué son retour en simple à Wimbledon cet été, se retrouve dans la même situation que Stan Wawrinka. La dernière invitation disponible pour le simple dames lui est certainement réservée. Sa soeur aînée Venus a en revanche obtenu une «wild card», tout comme un autre futur retraité, Gaël Monfils.