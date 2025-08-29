Dernière mise à jour: il y a 56 minutes

Leandro Riedi, joueur de tennis suisse, fait sensation à l'US Open. Après une spectaculaire victoire de retour contre Francisco Cerundolo, il révèle un incident avec un fan qui a semé le trouble.

1/5 Leandro Riedi a remporté le deuxième tour de l'US Open de manière sensationnelle après avoir été mené 2-0. Photo: keystone-sda.ch

Gian Andrea Achermann

Avec sa victoire sensationnelle à l’US Open contre l’Argentin Francisco Cerundolo (27 ans, ATP 19), 19e tête de série, le Suisse Leandro Riedi (23 ans, ATP 435) est entré dans l’histoire. Pour sa première participation au tableau principal, il a renversé la situation après avoir été mené deux manches à une et s’est qualifié pour le 3e tour.

Un soutien qui a tourné au malaise

Dans les tribunes, un supporter s’est fait remarquer par ses encouragements bruyants. Mais ce qui aurait pu sembler être un soutien est vite devenu une source d’agacement. Au cours du quatrième set, Leandro Riedi a crié lors d’un changement de côté: «Ferme-là!» Puis il s’est adressé à l’arbitre: «Il ne fait que parier, et si je perds, il va m'envoyer un SMS. C’est un de ces types, faites-le partir. Je ne veux pas voir ce gars. Si je perds, il va m'écrire: 'J’espère que ta mère va mourir'.»

Leandro Riedi a dit être persuadé d’avoir eu affaire à un parieur. Mais il a reconnu qu’il ne s’agissait que de suppositions. En conférence de presse, il a expliqué que ce spectateur s’était déjà fait remarquer au premier tour en criant son nom dès le premier point. Et lors de ce match contre Francisco Cerundolo, après de nouvelles interpellations du genre «Allez, lâche rien!», il a exigé son expulsion.

Le spectateur a finalement été écarté. «En tout cas, je ne l’ai plus entendu», a précisé le Suisse. Mais son sentiment est resté le même: «Je me suis dit tout de suite: 'C’est un parieur'. Et si j’avais perdu, il m’aurait envoyé un message sur les réseaux sociaux pour m’insulter ou pour souhaiter la mort de ma mère.»

«Il ne connaît rien au tennis»

Ce phénomène inquiète le joueur suisse. «Il y a de plus en plus de gens comme ça. On les reconnaît facilement: ils regardent tout le temps leur téléphone. Ils ont souvent le même look: casquette et lunettes de soleil.»

Un autre détail a renforcé ses soupçons: «Au premier tour, il a applaudi beaucoup trop fort après une double faute de mon adversaire. J’ai su qu’il n’avait aucune idée du tennis.» Selon Leandro Riedi, son classement encore en dehors du top 400 rend ses matchs particulièrement attractifs pour les parieurs: les cotes y sont plus élevées, et donc les gains potentiels plus importants.

Une ascension fulgurante

Grâce à son parcours à New York, Leandro Riedi fait un bond de géant au classement et s’installe au minimum dans le top 250 mondial. Le rôle d’outsider qu’il incarnait jusqu’ici pourrait bien ne plus lui coller à la peau.