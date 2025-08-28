DE
Frustration à l'US Open
Deux joueuses se disent leur façon de penser à l'issue de leur match

Une violente dispute a éclaté entre Taylor Townsend et Jelena Ostapenko après un match du deuxième tour de l'US Open. La Lettone a reproché à son adversaire son manque de classe et sa mauvaise éducation.
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino Dieterle

Le sentiment amer de devoir féliciter son adversaire pour sa victoire après une défaite peut parfois être difficile à supporter. Au tennis, la tradition veut que l'on se serre la main au filet. Souvent, les athlètes se prennent dans les bras. Jelena Ostapenko et Taylor Townsend ont de leur côté préféré avoir une franche discussion à l'US Open. 

«Elle m'a dit que je n'avais pas de classe et que j'étais mal élevée. Et que je devrais attendre de voir ce qui se passe quand nous sommes en dehors des Etats-Unis. Mais j'attends cela avec impatience», a lancé Taylor Townsend à ESPN pour donner explique la dispute. L'Américaine, qui a remporté deux titres du Grand Chelem en double, a tenté de relativiser: «C'est juste une compétition. Certaines personnes s'énervent quand elles perdent. Certaines disent de mauvaises choses.»

Il en va tout autrement pour Ostapenko, qui a initié l'échange verbal. Sur Instagram, elle explique que son adversaire s'est comportée de manière «irrespectueuse». Elle ne se serait pas excusée que la balle ait roulé sur le filet lors d'une phase de jeu décisive. «Je le lui ai fait savoir et elle m'a répondu qu'elle n'avait pas à s'excuser pour quoi que ce soit», écrit Ostapenko.

«Petit pays, il manque ce soutien»

Cette dernière s'est également agacée du fait que Townsend n'ait pas respecté les règles lors de l'entrée en jeu et qu'elle soit passée trop rapidement à la volée. Ostapenko suppose que l'Américaine a délibérément utilisé ce manque de respect devant son public à domicile à New York. En tant que Lettonne, elle regrette de ne pas avoir bénéficié d'un tel soutien parce qu'elle vient d'un «petit pays».

Taylor Townsend n'a que peu de compréhension pour les propos de son adversaire. Interrogée à ce sujet, elle ne réagit que par un «Oh. Wow.» La frustration d'Ostapenko n'est toutefoois pas une raison suffisante pour expliquer sa défaite 5-7, 1-6.

