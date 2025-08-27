DE
Les favoris pas inquiétés
Zverev rallie le 2e tour de l'US Open sans perdre de set

Alexander Zverev s'est qualifié pour le deuxième tour de Roland-Garros en battant facilement son adversaire. Le numéro 1 mondial Jannik Sinner, ainsi que Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, ont également passé le premier tour sans difficulté.
Publié: 08:23 heures
Alexander Zverev n'a pas tremblé pour rallier le 2e tour de l'US Open.
Photo: FRANK FRANKLIN II
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Alexander Zverev s'est qualifié en trois sets pour le 2e tour de l'US Open dans la nuit de mardi à mercredi. Le numéro 3 mondial a battu le Chilien Alejandro Tabilo (ATP 122) 6-2 7-6 (7/4) 6-4. Dans le dernier match de la soirée sur le Central, le finaliste de l'US Open en 2020 n'a pas tremblé face à l'ex-19e mondial. Toujours en quête d'un premier titre du Grand Chelem, l'Allemand de 28 ans affrontera jeudi au deuxième tour le Britannique Jacob Fearnley (ATP 60).

Le numéro 1 mondial Jannik Sinner s'était qualifié plus tôt dans la journée en ne laissant échapper que quatre jeux contre le Tchèque Vit Kopriva (ATP 89). Le quadruple vainqueur du tournoi Novak Djokovic (ATP 7) et Carlos Alcaraz (ATP 2) ont également rallié le deuxième tour en trois sets.

