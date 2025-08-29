DE
«Gâcher la fête»
Destination troisième tour pour Zverev et Swiatek à l'US Open

L'Allemand Alexander Zverev, troisième joueur mondial, s'est qualifié jeudi pour le 3e tour de l'US Open. Il a battu le Britannique Jacob Fearnley (ATP 60), 6-4 6-4 6-4.
Publié: 08:47 heures
Alexander Zverev veut «gâcher la fête» à New York.
Photo: Adam Hunger
Le Monégasque d'adoption atteint pour la septième fois d'affilée le troisième tour à New York, en excluant l'édition 2022 à laquelle il n'a pas participé pour cause de blessure. Zverev n'a perdu aucun set dans le tournoi à ce stade et affrontera au troisième tour le Canadien Félix Auger-Aliassime.

Face à Fearnley, il a laissé son adversaire revenir de 5-1 à 5-4 au troisième set, avant d'enfoncer le clou sur son service. «Il s'est mis à sortir un tennis incroyable», a expliqué Zverev après son match. «Ce n'est pas moi qui ai mal joué.»

Zverev, qui court toujours, à 28 ans, après un titre du Grand Chelem, a souligné vouloir jouer sa carte face aux numéros 1 et 2 mondiaux Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. «Je suis là pour leur gâcher la fête», a lancé le finaliste de l'édition 2020.

Relâchement soudain

Après un premier tour expéditif, Iga Swiatek était partie sur les mêmes bases face à la Néerlandaise Suzan Lamens (66e mondiale), balayée 6-1 au premier set. Mais alors que le deuxième acte semblait prendre le même chemin (break à 1-1 pour la Polonaise), la sextuple vainqueure en Grand Chelem a connu un relâchement soudain.

Son service s'est grippé et ses trajectoires sont devenues incertaines alors qu'elle semblait pressée de conclure. A l'aise sur dur, sa surface favorite, Lamens a cherché à bouger la numéro 2 mondiale, soignant sa mise en jeu et commettant peu d'erreurs, pour l'emporter 6-4. «Je me suis probablement un peu tendue dans le deuxième set», a admis Swiatek après le match. L'ancienne numéro un mondiale a retrouvé ses esprits dans le troisième set et écarté la Néerlandaise, 6-1, 4-6, 6-4, à force de patience.

«Ce n'était pas un match facile», a encore reconnu la Polonaise. «J'ai fait des erreurs, mais je suis contente d'avoir été proactive» pour faire la différence. Au troisième tour, elle a rendez-vous avec la Russe Anna Kalinskaya (tête de série no 29). Autre fait du jour, l'Américaine Venus Williams a franchi un tour dans le tournoi de double féminin de l'US Open, à 45 ans, trois jours après son élimination en simple.

Sa paire formée avec la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 30) s'est imposée 7-6 (7-4), 6-3 face au duo composé de l'Australienne Ellen Perez et de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok. L'adversaire n'avait rien d'anecdotique car l'équipe Perez-Kichenok était tête de série numéro 6 du tableau de double.

