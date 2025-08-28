DE
Pour donner l'exemple
Medvedev risque une amende record après son coup d'éclat à l'US Open

Daniil Medvedev risque une amende salée après son comportement controversé à l'US Open. Le joueur russe a brisé sa raquette et eu un geste polémique suite à l'intrusion d'un photographe sur le court.
il y a 11 minutes
L’attitude du joueur russe a été largement critiquée par les spectateurs et les observateurs.
Photo: AFP

Ancien vainqueur de l'US Open en 2021, Daniil Medvedev risque de faire face à une lourde sanction financière après son élimination au premier tour contre le Français Benjamin Bonzi.

Selon La Gazzetta dello Sport, le joueur russe pourrait écoper d'une amende avoisinant les 100'000 dollars (environ 80'000 francs). Cela correspond plus ou moins au prize money attribué aux joueurs éliminés dès l’entrée en lice. Les organisateurs envisageraient de lui retirer l’intégralité de ce montant afin de frapper un grand coup et de donner un exemple.

Un incident qui choque le tournoi

L’épisode s’est produit après une interruption due à l’intrusion d’un photographe sur le court. La tension a atteint son paroxysme lorsque le juge de chaise Greg Allensworth a décidé de rejouer le service de Benjamin Bonzi, estimant que l’intrusion du photographe constituait une interférence extérieure. Daniil Medvedev, furieux, a couru vers l’arbitre, l’accusant de partialité et le traitant de «pire arbitre sur le circuit».

Saisissant le micro d’ambiance, il a ensuite harangué le public en ironisant sur l'arbitre: «Il veut rentrer chez lui, les gars. On le paie au match, pas à l’heure», tout en encourageant les sifflets du public. L’incident a provoqué une interruption de près de six minutes avant que le jeu ne reprenne. Un peu plus tard, Daniil Medvedev a fracassé sa raquette. 

Le photographe se défend

Le photographe impliqué, Selcuk Acar, s’est exprimé dans une interview au Daily Mail. «Je suis totalement innocent. En réalité, malgré mon statut de victime, cet incident s'est transformé en un lynchage. J’ai beaucoup souffert», a-t-il affirmé. La fédération américaine (USTA) lui a néanmoins retiré son accréditation, estimant que son intrusion était injustifiée.

Seul contre-courant notable, Nick Kyrgios, habitué des prises de position provocatrices, a apporté son soutien à Daniil Medvedev. Mais dans l’ensemble, la désapprobation est restée quasi unanime, y compris dans les tribunes new-yorkaises.

Une sanction attendue

En conférence de presse, le Russe avait lui-même anticipé la sévérité de la sanction, assurant être convaincu qu’une lourde amende l’attendait. L’attitude du joueur a été largement critiquée par les spectateurs et les observateurs, beaucoup estimant que cette fois, Daniil Medvedev était allé trop loin.

