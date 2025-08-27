Un photographe a fait irruption sur le court lors d'une balle de match à l'US Open, provoquant la colère de Daniil Medvedev. L'incident a entraîné l'ire du joueur russe et le retrait de l'accréditation du photographe, qui se dit victime et innocent.

Le photographe qui a fait irruption sur le court se dit victime de lynchage

Daniil Medvedev a laissé parler toute sa colère après cet incident. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Un incident surprenant s’est produit dimanche lors du premier tour de l’US Open. Alors que le Français Benjamin Bonzi s’apprêtait à servir une balle de match contre le Russe Daniil Medvedev, un photographe a fait irruption sur le court, provoquant une interruption de sept minutes et déclenchant la colère du joueur russe. L’arbitre Greg Allensworth a accordé une nouvelle première balle à Bonzi, estimant qu’il avait été gêné. Cette décision a indigné Medvedev, qui s’est emporté contre l’arbitre et a tenté de galvaniser la foule.

Le photographe impliqué, Selcuk Acar, s’est confié au «Daily Mail» dans des propos relayés par RMC Sport, se disant «victime» et «totalement innocent». Il affirme avoir reçu l’ordre d’entrer sur le court prématurément, malgré ses hésitations. «S’il y a une caméra, les images montreront que je suis retourné voir l’officiel deux fois et que je ne suis pas entré», a-t-il déclaré. L’USTA (fédération américaine de tennis) conteste cependant cette version, affirmant qu’il a ignoré les consignes de sécurité et désobéi à l’arbitre. Son accréditation a été révoquée pour le reste du tournoi.

«J’ai vieilli de dix ans»

Après l’incident, Medvedev a réussi à remonter ses deux sets de retard, avant de s’incliner finalement dans la manche décisive (6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4). En conférence de presse, il a expliqué: «Je pense que si l’arbitre ne dit rien, Bonzi fait son deuxième service, gagne probablement le point et le match est terminé. Mais il a dit «premier service», donc j’ai laissé parler mes émotions, mon mécontentement vis-à-vis de la décision.» Bonzi, qui affrontera l’Américain Marcos Giron au deuxième tour, s’est dit choqué par l’attitude du public et le comportement de son adversaire. «Je n’ai jamais vécu ça ni même jamais vu un match comme ça», a-t-il confié au micro de RMC. «La situation a duré hyper longtemps et c’était hyper compliqué à gérer.»

Le photographe, qui dit avoir «vieilli de dix ans» depuis l’incident, envisage quant à lui des démarches juridiques. «Cela vire au lynchage», a-t-il regretté. Journaliste expérimenté, il a couvert de nombreux événements internationaux, dont des visites présidentielles en Europe et des sommets de l’OTAN. Cet épisode s’ajoute à la longue liste des incidents mémorables qui ont marqué l’histoire de ce prestigieux tournoi new-yorkais. Alors que le tournoi se poursuit, il reste à voir si cet incident aura des conséquences à long terme sur la carrière de Medvedev ou sur les procédures de sécurité de l’US Open.