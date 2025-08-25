Daniil Medvedev s'est incliné face à Benjamin Bonzi en cinq sets à New York. Le match a été marqué par des scènes de colère du joueur Russe qui conclue une année difficile en Grand Chelem.

Daniil Medvedev pète les plombs avant de se faire sortir à l'US Open

Le Russe s'est donné en spectacle à New York. Photo: IMAGO/Imagn Images

Blick Sport

Un ancien vainqueur de l’US Open est déjà contraint de jeter l’éponge à New York. Daniil Medvedev s’est incliné face au Français Benjamin Bonzi en cinq sets (3-6, 5-7, 7-6, 6-0, 4-6). Le Russe s’était déjà incliné face au joueur de 29 ans au premier tour de Wimbledon plus tôt dans la saison, en quatre sets.

À New York, sa sortie fut haute en couleur. Les événements ont pris une tournure étrange lors de la première balle de match de Bonzi au troisième set. Après qu’un service a touché le filet et la présence d’un photographe sur le court, l’arbitre Greg Allensworth a accordé un autre premier service au Français. Il n’en fallait pas plus pour que Medvedev perde son sang froid, déclenchant les huées de la foule. Le Russe s’est alors violemment pris le bec avec l’arbitre, lui demandant notamment s’il était «un homme».

Tout ce brouhaha a duré quelques minutes, empêchant Bonzi de servir. Le Français a lui aussi perdu son sang-froid à la reprise du match, concèdant un break, puis le set. Acclamé par ses supporters, Medvedev a remercié le public en formant un cœur avec ses mains. Finalement Bonzi a riposté et a remporté sa deuxième balle de match. Medvedev a alors fracassé sa raquette. «Je n’ai jamais rien vécu de tel», a lancé Benjamin Bonzi en fin de rencontre.

Ces scènes houleuses concluent donc l’année désastreuse de Medvedev en Grand Chelem. Il a également perdu au premier tour à Roland-Garros et a été éliminé au deuxième tour de l’Open d’Australie.