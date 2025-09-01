Dernière mise à jour: il y a 5 minutes

Le Zurichois Leandro Riedi, 23 ans, affronte lundi Alex De Minaur en 8e de finale de l'US Open. Malgré une douleur à la jambe gauche, le 435e mondial est déterminé à affronter l'Australien (No. 8 mondial) pour une place en quart de finale.

Leandro Riedi au-devant d'un sacré défi en 8e de finale à New York

Alex De Minaur se dressera sur la route de Leandro Riedi lundi à New York Photo: JOHN G. MABANGLO

Leandro Riedi disputera lundi à New York son premier 8e de finale dans un tournoi du Grand Chelem. La tâche qui attend le Zurichois de 23 ans est immense.

D'ores et déjà assuré de toucher un chèque de quelque 400'000 dollars – avant impôts – et de gagner environ 270 places au classement ATP, l'actuel 435e joueur mondial défie le solide Australien Alex De Minaur pour une place en quart de finale. Il s'agira de son premier duel avec le no 8 mondial, deux fois quart de finaliste à Flushing Meadows (2020, 2024).

Douleur à la jambe gauche

Leandro Riedi n'abordera pas ce 4e tour dans les meilleures dispositions, même s'il s'est économisé samedi en raison de l'abandon de son adversaire Kamil Majchrzak après huit jeux et 29 minutes. Sa jambe gauche le fait souffrir, a admis celui qui a déjà disputé six matches dans ce tournoi dont un marathon de plus de 3h30 au 2e tour du tableau principal.

Mais le qualifié zurichois sera sur le court lundi pour se frotter à Alex De Minaur, a-t-il assuré. Victime de nombreux pépins physiques après s'être révélé en atteignant la finale du tableau junior de Roland-Garros 2020 (face au Bernois Dominic Stricker), il n'est certainement pas prêt à jeter l'éponge dans cet US Open.