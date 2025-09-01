Novak Djokovic passe en quart sans trembler

Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open en battant l'Allemand Jan-Lennard Struff 6-3, 6-3, 6-2. Le Serbe, recordman des titres en Grand Chelem, affrontera l'Américain Taylor Fritz, qu'il n'a jamais perdu contre en dix confrontations.

Novak Djokovic s'est qualifié sans trembler pour les quarts de finale de l'US Open. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Novak Djokovic (N.7) s'est qualifié dimanche pour les quarts de finale de l'US Open en battant aisément l'Allemand Jan-Lennard Struff (144e) et a pris rendez-vous avec l'Américain Taylor Fritz (N.4), finaliste l'an dernier. Le recordman des titres en Grand Chelem (24) a fait un match appliqué, faute d'impressionner, pour l'emporter 6-3, 6-3, 6-2 en 1H49.

C'est la 14e fois que le Serbe accède aux quarts à New York. Seule la légende Jimmy Connors (17) a fait mieux. Son adversaire, issu des qualifications, s'est montré actif et a régulièrement réussi à construire ses points, mais a manqué de réussite à la finition. Il a aussi été trahi par son service, habituellement l'une de ses armes, avec six doubles fautes et seulement 49% de premières balles passées.

Taylor Fritz au prochain tour

A l'inverse, le Serbe a pesé par sa mise en jeu, avec notamment 12 aces et aucune double faute. «Je trouve que j'ai très bien servi au tour précédent et ce soir», a commenté «Nole» après sa victoire.

Après avoir souffert du dos durant son match précédent, Djokovic s'est, cette fois, fait masser le trapèze droit, visiblement douloureux, sans que son niveau de jeu ne s'en ressente néanmoins. L'ancien numéro un mondial va retrouver mardi Taylor Fritz, qui ne l'a jamais battu en dix confrontations.