Arthur Rinderknecht au tapis
Carlos Alcaraz rejoint les quarts de finale sans avoir perdu le moindre set

Carlos Alcaraz s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open en battant le Français Arthur Rinderknech en trois sets. L'Espagnol, qui n'a toujours pas lâché le moindre set dans le tournoi, affrontera le Tchèque Jiri Lehecka au prochain tour.
Publié: 01:57 heures
Carlos Alcaraz à droite n'a toujours pas perdu un set dans cette édition de l'US Open.
Photo: Heather Khalifa
ATS Agence télégraphique suisse

Carlos Alcaraz s'est débarrassé dimanche d'Arthur Rinderknech, 7-6 (7/3) 6-3 6-4, pour rejoindre les quarts de finale de l'US Open. L'Espagnol n'a toujours pas abandonné un set dans ce tournoi.

Face à une montagne, qui n'avait perdu que deux fois lors de ses 41 derniers matches, le Français Rinderknech n'a pas démérité, poussant l'Espagnol au tie-break dans le premier set grâce à des jeux de service efficaces. Mais à l'heure de la décision, Alcaraz a élevé d'un cran son niveau de jeu et survolé le jeu décisif.

Les Français à la peine

«Il ne m'a pas donné grand-chose, a déclaré le numéro 2 mondial après sa victoire, mais j'ai réussi à bien jouer ces points.» Le Breton d'adoption a continué de faire face, mais Alcaraz est resté en altitude, capable de changer en un coup la nature d'un échange avec son instinct et ses qualités athlétiques hors normes.

En quatre tours, le Murcien a passé, en moyenne, moins de deux heures sur le court par match, ce qui lui garantit de la fraîcheur en deuxième semaine. En quart, le vainqueur de l'édition 2022 retrouvera le Tchèque Jiri Lehecka (tête de série numéro 20), vainqueur en quatre sets (7-6 (7/4) 6-4 2-6 6-2) d'un autre Français, Adrian Mannarino, en huitième.

