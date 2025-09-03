Publié: il y a 54 minutes

Venus Williams et Leylah Fernandez éliminées en quarts de finale du double à l'US Open. Le duo américano-canadien s'est incliné face aux têtes de série no 1 Siniakova et Townsend, 6-1 6-2. Williams, 45 ans, avait reçu une invitation de dernière minute pour le tournoi.

Fin de parcours pour la paire Venus Williams/Leylah Fernandez

Venus Williams et sa partenaire Leylah Fernandez ont été sorties en quarts Photo: Heather Khalifa

ATS Agence télégraphique suisse

L'Américaine Venus Williams et sa partenaire canadienne Leylah Fernandez se sont inclinées mardi en quarts de finale du tournoi de double de l'US Open. Elles ont logiquement subi la loi des têtes de série no 1 Katerina Siniakova et Taylor Townsend.

La Tchèque et l'Américaine l'ont emporté 6-1 6-2 sur le court Louis-Armstrong, le deuxième dans la hiérarchie new-yorkaise. Eliminée au premier tour du simple, l'aînée des soeurs Williams âgée de 45 ans avait reçu en dernière minute une invitation des organisateurs pour participer au tournoi de double, dans lequel elle est parvenue à remporter trois matches d'affilée au côté de Leylah Fernandez.

Lauréate de quatorze titres du Grand Chelem en double aux côtés de sa soeur cadette Serena, Venus Williams est revenue à la compétition fin juillet au tournoi de Washington, après seize mois loin du circuit WTA. Elle a indiqué après sa défaite en simple à New York que l'US Open serait probablement son dernier tournoi de la saison.