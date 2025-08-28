DE
Déception pour la Zurichoise
Viktorija Golubic éliminée au deuxième tour de l'US Open

Le parcours de Viktorija Golubic à l'US Open a pris fin jeudi au 2e tour. La Zurichoise s'est inclinée en deux sets, 6-1 6-4, face à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, tête de série numéro 18.
Viktorija Golubic n'a pas eu voix au chapitre face à Beatriz Haddad Maia.
Photo: Yuki Iwamura
Golubic (WTA 72) n'a pas vraiment eu voix au chapitre face à Haddad Maia, quart de finaliste à Flushing Meadows en 2024. Elle a attendu le moment où son adversaire a servi pour le match pour se procurer ses deux premières balles de break, ce qui n'a pas empêché la Brésilienne de conclure l'affaire en deux manches.

La Zurichoise au revers à une main a très mal négocié la première manche, lors de laquelle Haddad Maia a aligné cinq jeux consécutifs. Sa révolte esquissée en fin de match s'est avérée bien trop tardive pour réussir l'exploit de rallier le 3e tour.

Cet US Open peut malgré tout être qualifié de réussi pour Golubic, qui a battu au premier tour la Française Loïs Boisson, demi-finaliste du dernier Roland-Garros. La Suissesse a ainsi atteint le 2e tour du Grand Chelem new-yorkais pour la première fois de sa carrière, après sept éliminations d'entrée.

