Aperçu à l'hôpital, Jannik Sinner inquiète avant l'US Open

Jannik Sinner va-t-il devoir faire l'impasse sur le prochain tournoi du Grand Chelem afin de se reposer encore? Aperçu à l'hôpital, l'Italien inquiète ses fans.

Ramona Bieri

Jannik Sinner a déclaré forfait pour le Masters de Montréal. Après son triomphe à Wimbledon, le No1 mondial souhaite s’accorder un peu plus de repos en vue de l’US Open (à partir du 23 août). Il ne disputera ainsi qu’un seul tournoi de préparation: le Masters de Cincinnati (à partir du 11 août). Cette décision de l’Italien a toutefois provoqué, bien malgré lui, un tollé.

«Nous sommes bien sûr très déçus», a déclaré la directrice du tournoi, Valérie Tétreault, à propos de ce forfait. Elle a ajouté que la multiplication des désistements de dernière minute constituait un problème de fond dans le monde du tennis. «Nous pensons que des ajustements seront nécessaires à l’avenir afin de préserver au mieux l’intégrité de nos tournois Masters 1000.» Alexander Zverev partage cet avis. Selon lui, ces forfaits de dernière minute sont «une conséquence du format sur deux semaines des Masters. Je pense que, pour certains joueurs, c’est tout simplement trop long, trop intense avant l’US Open», a déclaré le vainqueur de Roland-Garros.

Mais le forfait de Jannik Sinner cache-t-il un problème médical? Les fans de l’Italien sont en tout cas inquiets. Mardi, le No1 mondial a été aperçu dans une clinique orthopédique privée de Milan. Comme le rapporte la «Gazzetta dello Sport», sa visite a duré environ quatre heures. De quoi alimenter les inquiétudes, d’autant plus que Jannik Sinner a récemment été vu avec un pansement au genou. Son médecin de confiance serait même revenu spécialement de vacances pour l’examiner.

Un examen de routine

Toutefois, cette visite à l’hôpital ne serait pas liée à un problème physique. Toujours selon la «Gazzetta dello Sport», Jannik Sinner s’y est simplement rendu pour un examen de routine planifié de longue date. À sa sortie de la clinique, il a d’ailleurs signé des autographes aux supporters qui l’attendaient, le sourire aux lèvres.

Selon le quotidien sportif italien, sa participation aux deux tournois nord-américains n’est pas remise en question. À l’US Open, Jannik Sinner tentera de conquérir un deuxième titre après celui de 2024. L’an dernier, il s’était incliné en finale face à Carlos Alcaraz.

Quatre échecs au permis moto

Jannik Sinner fait également parler de lui pour une raison plus insolite. Lors du dîner des champions organisé après son sacre à Wimbledon, l’Italien avait révélé avoir échoué pour la quatrième fois à l’examen du permis moto. Céline Gazzotti, la monitrice d’auto-école qui l’a recalé, l’a confirmé aux médias italiens. Selon elle, Jannik Sinner préparait jusqu’ici les examens seul, ce qui expliquerait ses échecs.

À l’avenir, il prendra des cours avec Mme Gazzotti avant de tenter une cinquième fois d’obtenir son permis. «Je ne suis pas certaine qu’il réussira, mais en apprenant avec moi, il aura sans aucun doute de meilleures chances», estime-t-elle. Avant de conclure avec humour: «Je serais déçue s’il échouait une cinquième fois.»