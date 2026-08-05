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Toujours gêné au poignet
Carlos Alcaraz ne fera pas son retour à Cincinnati

Toujours blessé au poignet, Carlos Alcaraz déclare forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati. Le No 2 mondial reporte son retour, initialement prévu avant l'US Open.
Publié: 08:14 heures
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Dernière mise à jour: 08:16 heures
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Carlos Alcaraz ne reviendra pas à Cincinnati.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le No 2 mondial Carlos Alcaraz, éloigné des courts par une blessure au poignet depuis avril, ne participera pas non plus au Masters 1000 de Cincinnati qui démarre la semaine prochaine, ont annoncé les organisateurs mardi, lui souhaitant «le meilleur» dans sa «récupération».

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L'Espagnol de 23 ans avait prévu de revenir à la compétition dans l'Ohio afin de se préparer à l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, qui s'ouvrira le 30 août à New York. Les organisateurs du Masters 1000 ont expliqué que le tenant du titre avait été contraint de se retirer et repousser sa reprise en raison d'une «blessure au poignet».

Forfait à Roland-Garros et Wimbledon

«Nous savons que Carlos fait tout son possible pour rejouer des tournois le plus tôt possible, a dit le directeur Bob Moran. Nous lui souhaitons le meilleur dans sa récupération et sommes impatients de l'accueillir à Cincinnati dans le futur.»

Le septuple vainqueur en Grand Chelem a déclaré forfait à Madrid, Rome puis Roland-Garros, dont il avait remporté les deux éditions précédentes. Il n'a pas non plus participé à Wimbledon où le No1, son rival Jannik Sinner, a empoché le trophée.

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