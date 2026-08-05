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Son dernier Grand Chelem
Gaël Monfils participera bien à l'US Open

Gaël Monfils a obtenu une wild-card pour prendre part à l’US Open 2026, ce qui sera son dernier Grand Chelem avant de prendre sa retraite. Le fantasque français espère briller et fêter ses 40 ans lors du tournoi.
Publié: il y a 4 minutes
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Gaël Monfils sera bien à l'US Open.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Gaël Monfils a reçu une invitation pour disputer l'US Open (23 août-13 septembre). Ce sera son dernier grand Chelem avant de prendre sa retraite à la fin de la saison, a annoncé mercredi la Fédération française de tennis (FFT).

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La FFT «a décidé d'attribuer les invitations (wild-card) pour l'US Open 2026 à Léolia Jeanjean, actuellement 119e au classement WTA, et à Gaël Monfils, 347e au classement ATP», a indiqué l'instance, qui bénéficie d'un accord avec la fédération de tennis des Etats-Unis pour échanger des wild-cards entre Roland-Garros et l'US Open.

Gagner à 40 ans, son but ultime

«Agé de 39 ans, Gaël Monfils participera à l'US Open pour la 18e fois», souligne la FFT, rappelant qu'il y avait atteint les demi-finales en 2016, son meilleur résultat en Grand Chelem avec une autre demie à Roland-Garros en 2008.

Gaël Monfils, lauréat de 13 titres individuels sur le circuit, avait fait de l'obtention d'une invitation pour l'US Open son «but ultime» d'ici la fin de sa carrière. «Je fêterai mes 40 ans au début du tournoi (le 1er septembre). Or, j'ai toujours dit que je voulais jouer, et être performant, jusqu'à mes 40 ans», a-t-il expliqué lundi à Montréal, où il disputera le 2e tour du Masters 1000 du Canada jeudi contre l'Américain Learner Tien.

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