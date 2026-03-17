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Un petit tour et puis s'en va
Simona Waltert déjà out à Miami

Simona Waltert (WTA 88) n'a pas franchi le 1er tour au tournoi WTA 1000 de Miami. La Suissesse a perdu 6-3 6-4 contre l'Australienne Aija Tomljanovic (WTA 81) dans un match perturbé par la pluie.
Publié: 21:28 heures
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Simona Waltert battue d'entrée à Miami (archives).
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le jeu a en effet été plusieurs fois interrompu durant le set initial. La Grisonne s'est bien battue durant la deuxième manche, mais elle a dû finalement s'avouer vaincue après une rencontre qui a duré 1h51.

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