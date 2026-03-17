Simona Waltert déjà out à Miami

ATS Agence télégraphique suisse
Le jeu a en effet été plusieurs fois interrompu durant le set initial. La Grisonne s'est bien battue durant la deuxième manche, mais elle a dû finalement s'avouer vaincue après une rencontre qui a duré 1h51.
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