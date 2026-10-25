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Djokovic en sparring-partner
Stan Wawrinka «très heureux de pouvoir finir en Suisse»

Après 25 ans de carrière, Stan Wawrinka dispute son ultime tournoi aux Swiss Indoors à Bâle. A 41 ans, le Vaudois se prépare à affronter Jiri Lehecka mardi, porté par l'émotion et le soutien de ses fans.
Publié: il y a 18 minutes
Stan Wawrinka est arrivé ce dimanche à Bâle.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

«Non, on n'aborde pas son dernier tournoi comme tous les autres»: Stan Wawrinka ne cherche pas à fuir les émotions qu'il va ressentir lors des Swiss Indoors de Bâle, dernier tournoi de sa carrière.

«Les matches, le tennis, j'aborde ça comme à chaque fois», poursuit le Vaudois qui, à 41 ans et sept mois, disputera mardi face à Jiri Lehecka son 985e et peut-être ultime match sur le circuit principal. «Pour moi c'est assez facile de rester pro, de faire ce qu'il faut pour me sentir le mieux possible tennistiquement parlant.»

Mais «on ne peut pas aborder son dernier tournoi, après 25 ans de carrière, de la même façon que les autres», répète l'ex-no 3 mondial, qui n'a rien prévu de spécial de son côté pour l'instant. «C'est déjà spécial de savoir qu'il s'agit de mon dernier tournoi. C'est surtout là-dessus que ça va se passer», souligne-t-il.

Entraînement avec Djokovic

«Je suis arrivé aujourd'hui (dimanche), je vais m'entraîner ce soir (dimanche soir) avec Novak Djokovic. Lundi je vais me préparer, il y aura la cérémonie le soir, et mardi il y a le match. Après on verra comment ça se passe», précise Stan Wawrinka, qui pourra compter sur le soutien de très nombreux supporters mardi soir.

«Il y aura un peu tout le monde, la famille, des amis. Combien de personnes ? Je n'ai pas calculé, mais on verra», rigole-t-il. «J'ai pu compter sur le soutien de nombreuses personnes que j'ai eu tout au long de ma carrière. La plupart sont venus dans les quatre coins du monde», rappelle-t-il.

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«Ces fans m'ont soutenu que ce soit dans les petits tournois comme dans les gros tournois. Je suis très heureux de pouvoir finir en Suisse, à Bâle. Dans une carrière, on joue peu de tournois dans son pays», poursuit le triple vainqueur de Grand Chelem, qui s'est confié à la presse dimanche après-midi.

«Bâle en fait partie. Je l'ai joué tellement de fois ces dernières années. J'ai eu des grosses déceptions et aussi de très bons résultats», rappelle celui qui a atteint deux fois les demi-finales (2006, 2011) mais qui s'est aussi incliné à neuf reprises dès son entrée en lice (en 18 participations).

«Un mélange d'émotions»

Le joueur de Saint-Barthélemy est conscient qu'il devra gérer bien des émotions cette semaine. «Je viens d'arriver, mais l'émotion est bien présente. C'est un mélange d'émotions. Forcément il y a de la tristesse. Mais il y aussi du bonheur, du plaisir, de la satisfaction de pouvoir être encore là», explique-t-il.

«Elles seront là tout au long du tournoi, et seront différentes à gérer les unes par rapport aux autres», souligne encore Stan Wawrinka, qui ne va pas chercher à lutter contre ces émotions. «Je ne suis pas du genre à les combattre. Au contraire, je vais les prendre, les accepter.»

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