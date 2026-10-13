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Entouré des stars du tennis
Stan Wawrinka tirera sa révérence à Bâle

Le tournoi bâlois sera marqué par les adieux de Stan Wawrinka à la compétition. Les Swiss Indoors 2026 réuniront aussi plusieurs stars du tennis mondial, dont Ben Shelton et Félix Auger-Aliassime.
Publié: il y a 20 minutes
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Les Swiss Indoors seront le dernier tournoi de Stan Wawrinka.
Photo: Zamir Loshi/freshfocus
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Fabienne Kleinhenz

La liste des joueurs des Swiss Indoors 2026 est connue et elle réunit plusieurs grands noms du tennis. Ben Shelton (ATP 4), Félix Auger-Aliassime (ATP 5), Arthur Fils (ATP 9), Rafael Jodar (ATP 13), Holger Rune (ATP 195), Jiří Lehečka (ATP 23) et João Fonseca (ATP 29) seront notamment présents à Bâle.

Taylor Fritz (ATP 12), Valentin Vacherot (ATP 18), Alexander Bublik (ATP 20), Casper Ruud (ATP 21), Alejandro Davidovich Fokina (ATP 26), Hubert Hurkacz (ATP 39), Stefanos Tsitsipas (ATP 44) et Denis Shapovalov (ATP 46) seront également de la partie.

Un hommage pour Stan Wawrinka

Stan Wawrinka mettra un terme à sa carrière de tennis à Bâle. Un hommage sera rendu au triple vainqueur en Grand Chelem lors du Super Monday, le lundi 26 octobre. Son match du premier tour est prévu le mardi 27 octobre.

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Outre Stan Wawrinka, cinq autres Suisses participeront au tournoi sur invitation: Henry Bernet (ATP 371), Remy Bertola (ATP 226), Mika Brunold (ATP 256), Jérôme Kym (ATP 249) et Dominic Stricker (ATP 263). La question de leur participation au tableau principal ou aux qualifications sera tranchée à la fin de la semaine.

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