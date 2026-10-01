Le Grec Stefanos Tsitsipas, ancien vainqueur du Masters et double finaliste en Grand Chelem, participera aux Swiss Indoors de Bâle du 26 octobre au 1er novembre. Le tournoi marquera aussi les adieux de Stan Wawrinka.

Une superstar du tennis sera présente à Bâle

Une superstar du tennis sera présente à Bâle

Le tableau prend de l'ampleur

ATS Agence télégraphique suisse

Le tableau des Swiss Indoors de Bâle continue de prendre forme. La présence du Grec Stefanos Tsitsipas a été annoncée par les organisateurs jeudi.

Après quelques années difficiles, Stefanos Tsitsipas a récemment fait son retour dans le top 50 mondial, notamment grâce à sa victoire cet été au Swiss Open de Gstaad. Le Grec a remporté le Masters en 2019 et est double finaliste en Grand Chelem (Roland-Garros 2021 et Open d'Australie 2023).

Seront également de la partie à la halle Saint-Jacques de Bâle: Alexander Bublik, vainqueur à Gstaad l’année dernière, ainsi que les finalistes des Swiss Indoors Hubert Hurkacz (2023) et Alejandro Davidovich Fokina (2025).

Le tournoi se déroulera cette année du 26 octobre au 1er novembre et sera marqué, dès le début, par le match d’adieu de Stan Wawrinka. En tête d'affiche figurent Ben Shelton (USA/ATP 4), Félix Auger-Aliassime (CAN/5), Arthur Fils (FRA/9), Taylor Fritz (USA/11) et Rafael Jodar (ESP/13).