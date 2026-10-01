DE
FR

Le tableau prend de l'ampleur
Une superstar du tennis sera présente à Bâle

Le Grec Stefanos Tsitsipas, ancien vainqueur du Masters et double finaliste en Grand Chelem, participera aux Swiss Indoors de Bâle du 26 octobre au 1er novembre. Le tournoi marquera aussi les adieux de Stan Wawrinka.
Publié: il y a 15 minutes
Bonne nouvelle pour les amateurs bâlois de tennis!
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le tableau des Swiss Indoors de Bâle continue de prendre forme. La présence du Grec Stefanos Tsitsipas a été annoncée par les organisateurs jeudi.

Après quelques années difficiles, Stefanos Tsitsipas a récemment fait son retour dans le top 50 mondial, notamment grâce à sa victoire cet été au Swiss Open de Gstaad. Le Grec a remporté le Masters en 2019 et est double finaliste en Grand Chelem (Roland-Garros 2021 et Open d'Australie 2023).

Seront également de la partie à la halle Saint-Jacques de Bâle: Alexander Bublik, vainqueur à Gstaad l’année dernière, ainsi que les finalistes des Swiss Indoors Hubert Hurkacz (2023) et Alejandro Davidovich Fokina (2025).

Le tournoi se déroulera cette année du 26 octobre au 1er novembre et sera marqué, dès le début, par le match d’adieu de Stan Wawrinka. En tête d'affiche figurent Ben Shelton (USA/ATP 4), Félix Auger-Aliassime (CAN/5), Arthur Fils (FRA/9), Taylor Fritz (USA/11) et Rafael Jodar (ESP/13).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus