Deux nouvelles stars annoncées aux Swiss Indoors de Bâle

Holger Rune et Casper Ruud participeront aux Swiss Indoors de Bâle en octobre. Le Danois revient après onze mois d’absence, tandis que le Norvégien se remet d’une blessure au dos.

ATS Agence télégraphique suisse

Deux grands noms viennent compléter le tableau des participants aux Swiss Indoors de cette année. Comme l’ont annoncé mardi les organisateurs, Holger Rune et Casper Ruud seront présents en octobre à Bâle.

Holger Rune, qui avait atteint la 4e place mondiale il y a quatre ans alors qu’il était encore adolescent, revient après une pause de onze mois due à une blessure au tendon d’Achille. Actuellement classé 142e, il participera au tournoi de Bâle avec un classement protégé (ATP 14).

Le Norvégien Casper Ruud, âgé de 28 ans (ATP 17), est triple finaliste de Grand Chelem et ancien no 2 mondial. En raison d’une blessure au dos, il a dû déclarer forfait lors de l’US Open.

Le tournoi se déroulera cette année du 26 octobre au 1er novembre et sera marqué, dès le début, par le match d’adieu de Stan Wawrinka. La tête d’affiche est composée de Ben Shelton (États-Unis/ATP 4), Félix Auger-Aliassime (Canada/5), Taylor Fritz (États-Unis/10), Arthur Fils (FRA/11) et Rafael Jodar (ESP/14). Le tenant du titre est l'espoir brésilien João Fonseca.