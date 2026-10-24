«Stan The Man» disputera la semaine prochaine le dernier tournoi de sa remarquable carrière. Au premier tour des Swiss Indoors, il affrontera le 20e mondial.

ATS Agence télégraphique suisse

Stan Wawrinka (ATP 140) n’aura pas la tâche facile au 1er tour des Swiss Indoors, qui constituent le dernier tournoi de sa carrière. Le Vaudois de 41 ans affrontera le 20e mondial Jiri Lehecka mardi soir, selon le tirage au sort effectué samedi.

Invité par les organisateurs, Stan Wawrinka se mesurera pour la première fois au Tchèque. Jiri Lehecka (24 ans) tient la forme cet automne: il a atteint la finale de l’ATP 500 de Tokyo début octobre, s’inclinant alors face au no 3 mondial Carlos Alcaraz. Il s’est aussi hissé ce printemps en finale du Masters 1000 de Miami.

Les deux autres Helvètes admis directement dans le tableau principal, également grâce à une «wildcard», devront également sortir le grand jeu au 1er tour. L’Argovien Jérôme Kym ATP 223) se frottera à Arthur Rinderknech (ATP 61), alors que le Bernois Dominic Stricker (ATP 251) défiera le fantasque Alexander Bublik (ATP 19).

Tête de série no 4, Novak Djokovic (ATP 12) en découdra quant à lui avec le gaucher français Ugo Humbert (ATP 35). Les deux premières têtes de série, Ben Shelton (ATP 4) et Arthur Fils (ATP 10), peuvent également s’attendre à souffrir: l’Américain se mesurera à Casper Ruud (ATP 24), le Français à Hubert Hurkacz (ATP 30).