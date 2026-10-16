Novak Djokovic de retour à Bâle après 15 ans d'absence

Novak Djokovic participera aux Swiss Indoors, ont annoncé vendredi les organisateurs du tournoi. L'homme aux 24 titres du Grand Chelem n'avait plus joué à Bâle depuis quinze ans.

Il a besoin de points

ATS Agence télégraphique suisse

Éjecté du top 8 à la Race, le Serbe avait besoin de disputer un tournoi supplémentaire pour garder une chance de participer aux finales ATP. Il a donc fait le choix de revenir aux Swiss Indoors, qui se dérouleront du 26 octobre au 1er novembre.

Il faut remonter à 2011 pour retrouver la trace du Serbe sur les bords du Rhin. Il y avait atteint les demi-finales, s'inclinant en demi-finale face au Japonais Kei Nishikori. Les deux années précédentes, «Nole» avait affronté Roger Federer en finale et l'avait d'ailleurs battu en 2009.

Une saison en dents de scie

A 39 ans, Djokovic vit une saison en dents de scie. Il a atteint la finale de l'Open d'Australie et les demi-finales de Wimbledon, mais a été éliminé d'entrée à l'US Open. En Masters 1000, il n'a pas fait mieux qu'un 8e de finale.

Le Serbe s'est quand même relancé en remportant début octobre l'ATP 500 de Pékin, battant au passage l'Allemand Alexander Zverev, qui deviendra lundi officiellement no 1 mondial. Il reste toutefois sur une défaite précoce au Masters 1000 de Shanghai.

Novak Djokovic (ATP 8) sera donc l'une des attractions de ces Swiss Indoors, avec entre autres l'Américain Ben Shelton (ATP 4), le double lauréat du tournoi canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 5) et le Français Arthur Fils (ATP 11). Et bien sûr le Vaudois Stan Wawrinka, qui fera ses adieux au tennis professionnel lors du tournoi bâlois.