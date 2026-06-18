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Un duel acharné
Viktoija Golubic s'impose à sa 4e balle de match

La Suissesse Viktorija Golubic (WTA 76) accède aux quarts de finale à Nottingham. Elle a battu Zeynep Sonmez (WTA 61) 7-5 4-6 6-4 après un match serré de 2h45.
Publié: il y a 34 minutes
En quart de finale, Viktorija Golubic affrontera soit l'Américaine Ann Li (WTA 29) ou l'Australienne Taylah Preston (WTA 124).
Photo: IMAGO/NurPhoto
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ATS Agence télégraphique suisse

Viktorija Golubic (WTA 76) est en quart de finale du tournoi sur gazon de Nottingham. La Zurichoise de 33 ans a vaincu la Turque Zeynep Sonmez (WTA 61) 7-5 4-6 6-4 en 2h45.

Après un premier set disputé qu'elle a remporté à sa 3e balle de manche, la Zurichoise n'a pas su saisir sa chance dans le deuxième. Breakée d'entrée, elle est revenue à hauteur de la Turque à deux reprises avant de céder et de filer vers une manche décisive.

Une rencontre équilibrée

Dans ce duel opposant deux joueuses issues des qualifications, Golubic a fini par prendre l'avantage en fin de rencontre. Elle a conclu les échanges à sa 4e balle de match, mettant un terme à une rencontre équilibrée, où elle aura laissé filer son service à sept reprises. C'est la troisième fois cette saison que Golubic parvient au 3e tour d'un tournoi WTA, après le tournoi de Rome et celui de Roland-Garros.

En quart de finale, elle affrontera soit l'Américaine Ann Li (WTA 29) ou l'Australienne Taylah Preston (WTA 124).

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