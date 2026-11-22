Carlos Alcaraz, 23 ans, a triomphé au Masters ATP à Turin en battant Alexander Zverev 6-2, 7-6. Il devient le quatrième joueur à remporter les quatre Grands Chelems et le Masters.

AFP Agence France-Presse

Carlos Alcaraz a fait brutalement revenir sur terre le N.1 mondial Alexander Zverev, qu’il a dominé 6-2, 7-6 (9/7) en finale du Masters pour compléter sa collection des titres les plus prestigieux du tennis, dimanche à Turin.

L’Espagnol, ATP 3, a enchaîné une quatorzième victoire de suite, en incluant ses semaines conclues par des titres à Vienne et Paris, et s’est offert le 30e titre de sa carrière, le sixième cette année.

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Après l’US Open (2022), Wimbledon (2023), Roland-Garros (2025) et l’Open d’Australie en début d’année, il a ajouté à son palmarès le cinquième tournoi le plus important du tennis masculin, le «tournoi des maîtres», qu’il a remporté à sa quatrième participation et qui a toujours échappé à son illustre compatriote Rafael Nadal.

Breaké trois fois au premier set

Alcaraz est le quatrième joueur dans l’histoire du circuit ATP à avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem et le Masters ATP après André Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic. Seul lui manque désormais le titre olympique en simple.

La finale tant attendue entre les deux meilleurs joueurs de la planète, en l’absence de l’Italien Jannik Sinner, double tenant du titre mais blessé depuis juillet, a tardé à tenir ses promesses.

Alors qu’il n’avait pas perdu une seule fois sa mise en jeu depuis son arrivée à Turin, Zverev, 29 ans, a été martyrisé par les retours de service d’Alcaraz. Il a été breaké à trois reprises dans le premier set, qu’il a concédé en 50 minutes.

«Je suis vraiment fier»

Dans la seconde manche, l’Espagnol a enfoncé son adversaire, agacé, en lui subtilisant sa mise en jeu dès le quatrième jeu pour mener 3-1, mais Zverev s’est relancé en remportant trois jeux d’affilée (5-4), profitant d’un coup de mou de son adversaire. Parti idéalement dans le jeu décisif (3/0), Alcaraz a ensuite concédé six points de suite avant de se relancer et de s’imposer sur sa deuxième balle de match.

«Ça a été une semaine incroyable. Je ne pouvais pas la terminer de meilleure façon, je suis vraiment fier. Je suis vraiment content de tout ce que j’ai fait cette semaine. J’ai traversé des moments vraiment difficiles et avec mon équipe, nous avons réussi à tout surmonter», a expliqué l’Espagnol. «Soulever ce trophée, c’est quelque chose que je voulais depuis vraiment longtemps. Ça compte énormément pour moi», a-t-il ajouté.

26 victoires depuis août

Depuis qu’il est revenu en août d’une absence de quatre mois pour soigner son poignet blessé, «Carlitos» évolue dans une autre dimension: son bilan est impressionnant avec 26 victoires pour deux défaites et quatre titres remportés (Tokyo, Vienne, Paris, Masters ATP) en six tournois disputés.

L’Espagnol, qui a joué toute la semaine avec le genou droit bandé, a pourtant connu une petite alerte à Turin, une gêne aux ischio-jambiers de la cuisse gauche lors de son match de poules contre le Russe Daniil Medvedev (ATP 5), ce qui ne l’a pas empêché, deux jours plus tard, de surclasser l’Italien Flavio Cobolli (ATP 6) 6-4 6-1. Seul l’Américain Ben Shelton (ATP 4) a réussi à le faire douter et à lui prendre un set, samedi lors d’une demi-finale finalement remportée par l’Espagnol 3-6 6-3 7-6 (7/1).

Place à la Coupe Davis

Auteur d’un sans-faute, Alcaraz repart de Turin avec un chèque de 5,2 millions de dollars mais va rester en Italie pour disputer à Bologne la phase finale de la Coupe Davis (24-29 novembre).

Il pourrait y recroiser la route de Zverev. L’Allemand finit la saison à bout de souffle. Enquiquiné par une cheville, il a disputé dimanche son 88e match d’une saison éprouvante physiquement comme émotionnellement, qui l’a vu remporter ses deux premiers titres du Grand Chelem (Roland-Garros, US Open), puis accéder au trône de No 1 mondial.