Roger Federer a retrouvé le court Arthur-Ashe lors d’un match exhibition entouré de légendes comme Andy Roddick, John McEnroe et Andre Agassi. À New York, le Maestro a régalé le public, sous les yeux émus de sa famille.

Ramona Bieri

De 2004 à 2008, Roger Federer a remporté l’US Open cinq fois de suite. Dans la nuit de mardi à mercredi, Le Bâlois de 45 ans a fait son retour sur le court Arthur-Ashe pour un match d'exhibition, accompagné de plusieurs légendes. Il a notamment retrouvé Andy Roddick, 43 ans, qu’il avait battu en finale de l’US Open 2006. Les deux anciens rivaux ont prouvé qu’ils n’avaient rien perdu de leur talent. Federer a notamment régalé le public avec son revers. Roddick, lui, a fait rire le stade avec une remarque pleine d’autodérision: «Je le déteste toujours.»

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L’Américain a ensuite répondu à sa manière: avec un ace. Sa première balle reste redoutable. Son service le plus rapide a été mesuré à 209 km/h, plus vite que celui de Federer. Impressionné, le Maestro a salué son ancien adversaire sur le court: «Son service est incroyable. Je n’ai pas vu un service pareil depuis des années.»

Federer a semblé savourer pleinement son retour à New York. Pendant les changements de côté, il a esquissé quelques pas de danse au rythme de la musique. Il a également été ravi de revoir Cameron Hughes dans les tribunes. Ce fan est connu pour ses chorégraphies dans les gradins, qu’il réalise depuis le début de la carrière de «RF». Son numéro consiste notamment à porter plusieurs t-shirts, qu’il retire les uns après les autres. Cette fois, son torse affichait finalement le message: «New York aime Roger Federer.»

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«Vivre ce moment est incroyable»

Et l’inverse est vrai aussi. «Vivre ce moment est incroyable», a déclaré Federer. Le Bâlois a remporté son simple contre Roddick 6-3. Il a ensuite fait équipe avec John McEnroe (67 ans) pour un double face à A-Rod et Andre Agassi (56 ans). McEnroe, qui a grandi non loin du stade et a même été ramasseur de balles à New York, était tout sourire: «Maintenant, ce type est à côté de moi. On ne peut pas rêver mieux. C’est comme une finale de l’US Open.» Cerise sur le gâteau: la paire Federer-McEnroe s’est imposée 7-5.

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Roger Federer n’a pas tari d’éloges sur son partenaire du soir. «Il a toujours le même toucher de balle et le même contrôle. En plus, il gère très bien les services puissants», a-t-il lancé à propos de McEnroe, avant d’ajouter: «Pourquoi ne ferait-il pas son retour?» L’Américain, qui l’écoutait, a éclaté de rire: «Je ne savais pas que vous étiez humoriste!»

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La famille Federer rayonne dans les tribunes

Mais les autres légendes de la petite balle jaune n’étaient pas les seules à rendre ce retour si spécial. La famille de Roger Federer était elle aussi présente dans les tribunes, aux côtés de nombreuses célébrités. «Toute la famille Federer est là. C’est toujours un plaisir de les voir», a écrit l’US Open sur les réseaux sociaux.

L’émotion était palpable. Lynette, la mère de Roger Federer, a versé quelques larmes de joie en voyant son fils honoré Les organisateurs avaient également prévu une surprise: un spectacle de drones a rendu hommage au Maestro, projetant son image dans le ciel nocturne avec le message «New York aime Roger Federer».

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Contrairement à Mirka, les jumeaux Myla et Charlene, 17 ans, ainsi que Leo et Lenny, 12 ans, ont peu de souvenirs des grandes années de leur père à l’US Open. Ils ont donc pu redécouvrir, eux aussi, la magie de «RF». Et qui sait: ce ne sera peut-être pas la dernière fois. L'homme aux 20 titres en Grand Chelem ne s’y opposerait pas. «J’aurai peut-être un jour l’occasion de rejouer pour vous sur ce magnifique court.»



