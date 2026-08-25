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US Open
Tennis: Roger Federer assailli par ses fans à New York
Avant son retour à l'US Open
Roger Federer assailli par des fans à New York
Une foule immense devant l'On-Store à New York. Non pas parce qu'un nouveau produit vient d'être lancé, mais parce que Roger Federer en personne est en ville.
Publié: 08:26 heures
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Pascal Widmer
Videoredaktor Sport
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