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Un top 200 mondial?
Le Genevois Kilian Feldbausch file en finale à Monastir

Le Genevois Kilian Feldbausch (ATP 238) jouera dimanche la finale du Challenger de Monastir contre l’Allemand Marvin Möller (ATP 229). Une victoire lui ouvrirait les portes du top 200 mondial.
Publié: il y a 1 minute
Le Genevois Kilian Feldbausch (ATP 238) jouera dimanche la finale du Challenger de Monastir
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Kilian Feldbausch (ATP 238) disputera comme la semaine dernière à Tarente une finale sur le front des Challengers. A Monastir, le Genevois sera opposé à l’Allemand Marvin Möller (ATP 229).

Kilian Feldbausch s’est aisément qualifié pour cette finale à la faveur d’un succès 6-3 6-2 devant l’Espagnol Pedro Vives Marcos (ATP 585). Il lui reste maintenant à battre Marvin Möller (ATP 229) pour remporter un deuxième Challenger cette année après avoir ouvert son palmarès à Kosice.

Cette finale sera le remake de celle du Challenger de Troyes cet été remportée 7-6 (7/5) 6-3 par Marvin Möller. Avec ce parcours en Tunisie, Kilian Feldbausch est assuré d’obtenir lundi le meilleur classement de sa carrière. Un succès dimanche lui permettra même de figurer parmi les 200 meilleurs joueurs du monde.

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