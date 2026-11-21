Simona Waltert et Jil Teichmann ont perdu leurs simples samedi à Nonthaburi, laissant la Suisse menée 2-0 par la Thaïlande en barrage de Billie Jean King Cup. Le double de dimanche sera crucial.

Menée 2-0 par la Thaïlande, la Suisse dos au mur dans le barrage de Billie Jean King

Menée 2-0 par la Thaïlande, la Suisse dos au mur dans le barrage de Billie Jean King

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse est dos au mur après la 1re journée du barrage de Billie Jean King Cup qui l'oppose à la Thaïlande à Nonthaburi. La sélection du capitaine Heinz Günthardt est menée 2-0 après les deux premiers simples.

La hiérarchie a certes été respectée. Tant Simona Waltert (WTA 136) - qui a remplacé Viktorija Golubic, malade – que Jil Teichmann (WTA 149) sont moins bien classées que leur adversaire respective, Mananchaya Sawangkaew (WTA 80) et Lanlana Tararudee (WTA 62). Mais toutes ont manqué le coche dans le troisième set.

Battue 6-3 5-7 6-4 en 2h55, Simona Waltert a ainsi mené 2-0 dans la manche décisive face à Mananchaya Sawangkaew, qui souffrait alors du genou gauche et était incapable de se déplacer. Mais la Grisonne s'est montrée dès lors trop passive, son adversaire prenant elle tous les risques après avoir retrouvé une certaine mobilité.

Jil Teichmann, qui s'est inclinée 1-6 6-4 6-4 devant le no 1 thaïlandais Lanlana Tararudee, peut aussi s'en vouloir. La gauchère a mené 4-2 dans la manche décisive mais n'a pas trouvé le relâchement nécessaire au moment de conclure. Elle a perdu les quatre derniers jeux, écartant tout de même trois balles de match.

L'équipe de Suisse n'a donc plus le droit à l'erreur dans un barrage qui se joue dans des conditions difficiles (plus de 35 degrés et 70% d'humidité). La journée de dimanche débutera avec un double. Le capitaine suisse Heinz Günthardt pourrait associer Simona Waltert et la Genevoise Naïma Karamoko, qui ont cueilli ensemble le titre dans le récent tournoi WTA 250 de Chennai.