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Au terme d'un match disputé
Le Genevois Kilian Feldbausch s'incline d'entrée à Gstaad

Kilian Feldbausch (ATP 262) a été battu 6-1 1-6 6-3 par Miomir Kecmanovic (59) lundi au Swiss Open de Gstaad. Le Genevois de 20 ans a pourtant brillé lors de la deuxième manche grâce à un service impeccable.
Publié: 15:28 heures
Malgré la défaite, Kilian Feldbausch a confirmé les attentes placées en lui en parvenant à bousculer son adversaire Miomir Kecmanovic.
Photo: Claudio De Capitani/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Kilian Feldbausch (ATP 262) n'a pas trouvé la clé à l'occasion de sa première apparition dans un tableau final de l'ATP Tour. Le Genevois s'est incliné 6-1 1-6 6-3 face au Serbe Miomir Kecmanovic (59) lundi au Swiss Open de Gstaad.

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Invité par les organisateurs du tournoi de l'Oberland bernois, Kilian Feldbausch a confirmé les attentes placées en lui, bousculant un adversaire qui avait été défait en cinq sets par le no 1 mondial Janik Sinner à Wimbledon. Après avoir concédé un premier set à sens unique, le droitier de 20 ans a profité de l'effondrement de Kecmanovic pour remporter la 2e manche, où il a été porté par un deuxième service irréprochable (100% de réussite!).

Balle de break

Dans le set décisif, Feldbausch a manqué une balle de break pour mener 2-0, avant de lui-même concéder son service au 5e jeu. Le vainqueur du tournoi Challenger à Kosice fin mai n'a ensuite pas réussi à renverser le cours de la partie, et a rendu les armes après 1h39 et un nouveau jeu de service perdu, son 5e du match.

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